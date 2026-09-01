Pan de avena casero: la receta fácil y rápida para preparar con pocos ingredientes
Una opción sencilla para el desayuno o la merienda que no requiere técnicas complicadas. Se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y queda tierno por dentro y dorado por fuera.
Hacer pan casero no siempre significa pasar horas amasando. Esta versión con avena es una alternativa práctica para quienes buscan preparar algo rico en casa sin demasiados pasos.
La avena aporta una textura particular y combina muy bien tanto con preparaciones dulces como saladas. Se puede servir con queso crema, mermelada, miel o simplemente disfrutarlo recién salido del horno.
Ingredientes
- 2 tazas de avena arrollada
- 1 taza de harina de trigo
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 huevo
- 1 taza de leche
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de miel, opcional
- Semillas de sésamo, lino o girasol, opcional
Cómo hacer pan de avena casero
1. Preparar la mezcla
Colocar la avena, la harina, el polvo de hornear y la sal en un recipiente.
En otro bowl batir el huevo junto con la leche, el aceite y la miel.
Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar hasta obtener una preparación húmeda y uniforme.
2. Preparar el molde
Aceitar ligeramente una budinera o molde para pan.
Volcar la preparación y distribuirla con una cuchara para que quede pareja. Si se desea, agregar semillas por encima.
3. Llevar al horno
Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos.
El pan estará listo cuando la superficie esté dorada y al introducir un palillo en el centro salga limpio.
4. Dejar enfriar
Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de desmoldar.
Para obtener mejores cortes, esperar a que esté tibio o frío antes de rebanarlo.
El secreto para que quede tierno
La mezcla no debe quedar demasiado seca antes de llevarla al horno. La avena absorbe bastante líquido durante la cocción, por lo que es importante respetar las proporciones y dejar que la preparación tenga una consistencia húmeda.
También conviene no cocinarlo de más: cuando la superficie esté dorada y el interior cocido, es momento de retirarlo.
Este pan de avena es muy versátil. Para una merienda dulce se puede servir con dulce de leche, miel, mermelada o pasta de maní.
Para una opción salada, combina muy bien con queso, palta, tomate, huevo o diferentes tipos de fiambres.
También se puede cortar en rebanadas y congelar para tener pan casero listo cuando haga falta.
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