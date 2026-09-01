Orsi-Gómez, la dupla que pica en punta en San Lorenzo, luego de la salida de Gorosito

El ciclo de Néstor Gorosito duró un suspiro y el mismo día que se confirmó su salida, la dirigencia armó una lista de posibles candidatos para el banco de San Lorenzo. Y los que pican en punta son Favio Orsi y Sergio Gómez, los mismos que llevaron a Platense al inolvidable título del Apertura 2025. Están libres, son especialistas en equipos “golpeados” y por eso tienen muchas chances de asumir en el Santo.

De esta manera, dos referentes del club, Rubén Darío Insúa y Leandro Romagnoli, corren desde atrás. En el caso del Gallego, porque tuvo un paso muy reciente y en el de Pipi, porque piensan que no es un buen momento para su vuelta.

La dupla fue ofrecida al Ciclón

Enterados de la salida de Pipo, el representante de la dupla se movió rápido y ofreció sus servicios a San Lorenzo. Desde la dirigencia no ven con malos ojos su llegada. De hecho, las primeras informaciones indican que desde Boedo les hicieron saber que, de llegar, deberán acoplarse a la realidad económica y deportiva del club, un desafío que se mostraron dispuestos a afrontar.

Por lo pronto, la decisión está en las manos de Marcelo Culotta y la mesa chica, junto con el Departamento de Fútbol. Mientras se resuelve el tema, Walter Perazzo será el DT interino ante Talleres, que también tuvo cambio de DT, con la salida de Jorge Sampaoli y la llegada de Omar De Felippe.