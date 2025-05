Lautaro Martínez, ilusionado con la final de Champions League: «Ganar sería un sueño hecho realidad»

Este sábado, Inter enfrentará a PSG en la final de la Champions League, que se disputará en Munich desde las 16. En la previa, Lautaro Martínez palpitó el encuentro y se ilusiona con levantar el título europeo.

El argentino habló en la conferencia de prensa y aseguró que «si ganamos, será un sueño hecho realidad«.

En ese sentido, el autor de nueve tantos en 13 partidos de esta edición del campeonato, remarcó que «nos merecemos estar en esta final, la segunda en tres años, por todo el trabajo y el sacrificio que hemos hecho”.

El campeón del mundo se refirió a la temporada del elenco italiano y destacó que «este año, desde que arrancó la competición, nos hemos vuelto a enfrentar a grandes equipos, en estadios con condiciones muy difíciles, y siempre hemos demostrado nuestro juego, nuestras características. Nos hemos esforzado, somos humildes y queremos seguir creciendo”.

Lautaro Martínez reveló detalles de la lesión que sufrió en la Champions League

En el duelo de ida por las semis ante Barcelona, el Toro fue reemplazado en el entretiempo por una distensión en los flexores del muslo izquierdo. Sin embargo, logró recuperarse de manera milagrosa para el cruce de vuelta. “Pasé dos días en casa llorando. Me dolía muchísimo la pierna, no podía levantarla. Gracias a los médicos y fisioterapeutas que hicieron un trabajo excelente y laboraron horas extra, pude jugar, no al 100%, pero sí en las mejores condiciones posibles”, describió el bahiense.

Antes de finalizar, reveló detalles de su relación con Simone Inzaghi, entrenador del Neroazzurri: “Realmente tiene algo especial. Es un técnico ganador y eso es lo más importante».