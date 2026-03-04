Lifune se sumó al paro de AFA y se postergaron los cuartos de final de la Copa Provincial

El presidente de Lifune, Néstor Mingot y el vice de AFA, Javier Treuque.

Al igual que los clubes de las principales categorías del fútbol argentino, Lifune se plegó al paro de AFA y no tendrá actividad el próximo fin de semana.

La liga neuquina se sumó a la postura de los clubes de primera que tomaron esta decisión «en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino».

Lifune, que durante años estuvo alejada del Consejo Federal y de AFA, recompuso su relación en la gestión de Néstor Mingot, presidente de la liga desde 2022.

De esta manera, se postergaron los duelos de cuartos de final de la Copa Provincial que se iban a disputar el próximo domingo.

Los cruces a partido único, que aún no habían confirmado sus sedes neutrales, son: Alianza – Río Grande, Maronese – Independiente, Petrolero – Esperanza y San Patricio – Sociedad Estudiantil de Chos Malal.

La postergación ajusta el calendario ya que el fin de semana siguiente (15 de marzo) está programado el comienzo del Torneo Oficial de Lifune.