Lionel Messi confesó a qué famoso deportista le pediría una foto: «Es lo más groso que hay»

Lionel Messi está de festejo en la Selección Argentina. El capitán está cumpliendo 37 años el día que se prepara para enfrentar a Chile por la Copa América. En la previa, la Pulga dio importantes declaraciones y reveló cuál es el deportista que más admira.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y astro del fútbol mundial, reveló su deseo de conocer a Michael Jordan, leyenda de la NBA que marcó una Era en el básquet con los Chicago Bulls en la década de 1980 y 1990.

«Me parece, a nivel deportivo, lo más groso que hay», expresó el astro rosarino durante la entrevista, en plena Copa América con el conjunto nacional.

Messi viu 'The Last Dance' e quer uma foto com Michael Jordan: "É o melhor de sempre" 🤝 pic.twitter.com/uwrRV7YBUj — B24 Dunk (@B24Dunk) June 24, 2024

Messi y su admiración por Michael Jordan: «Es impresionante»

«Después de haber visto la serie (The Last Dance) y haber conocido… Es impresionante. Eso me acercó mucho más a conocer lo que fue él. Es una lástima que no haya podido vivir esa época en vivo. Me hubiese encantado. No sé mucho de básquet tampoco, ni soy muy seguidor, pero fue algo diferente en todos los deportes, no sólo en el básquet», explicó el capitán argentino.

En ese sentido, remarcó que siente «una admiración muy grande» por el legendario basquetbolista, que conquistó seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls y alcanzó dos medallas doradas en Juegos Olímpicos (Los Angeles 1984 y Barcelona 1992, con el Dream Team).

«Me pidieron tantas fotos… ¿Por qué yo no puedo tener una con él? Sería algo muy lindo«, concluyó.