Se viene el póster de Lionel Messi el próximo lunes con el Diario Río Negro

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos tras golear a Venezuela y ya piensa en la visita a Ecuador, duelo que marcará el final a su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Cabe destacar que la edición papel del próximo lunes del Diario RÍO NEGRO, llegará con un poster gratis de Lionel Messi en su despedida de la Selección en Argentina.

El capitán argentino disputó su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas el pasado jueves en el triunfo 3-0 ante Bolivia en el Monumental, marcando su despedida del equipo argentino antes de Mundial 2026.

En el próximo encuentro que se disputará el martes ante Ecuador de visitante, Lionel Messi no será parte del encuentro, Lionel Scaloni todavía no planteó un equipo probable pero si empiezan a pedir pista varias figuras del seleccionado que fueron preservados ante la Vinotinto en el Monumental.

Pensando en la visita a la Tri de Sebastián Beccacece, que también logró asegurar su clasificación a la cita mundialista del próximo año, se espera que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se metan dentro del once titular.

El Toro ingresó en el segundo tiempo y en su primera intervención marcó el 2-0 parcial, mientras que el volante de Liverpool no sumó minutos al llegar tarde desde Inglaterra y a pocos días de terminar el proceso de recuperación de una molestia muscular, una variante seguro dentro de una mitad del terreno de juego donde se espera que haya una fuerte rotación.