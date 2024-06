Lionel Scaloni puso en duda la titularidad de Messi ante Ecuador: «Imagino que jugará»

En conferencia de prensa, el técnico aseguró que no tiene definido el once inicial.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina brindó una conferencia de prensa en la previa al amistoso ante Ecuador en Chicago y puso en duda la titularidad de Lionel Messi. En los próximos días el técnico revelerá la lista oficial de convocados para la Copa América.

El entrenador de la Albiceleste no confirmó el once de arranque, pero es un hecho que tendrá algunas variantes y aseguró que Lionel Messi tendrá minutos, aunque no sería titular.

«No tengo el equipo confirmado porque tengo que evaluar los cambios. Pedimos poder hacer más de seis y no se puede. En base a eso decidiremos el equipo, Leo jugará y la gente lo podrá ver. No sé si 30 minutos o 60 pero queremos que lleguen con rodaje», expresó.

Lionel Messi se incorporó a los entrenamientos de la selección después de ser titular en el empate 3-3 del Inter Miami frente a St. Louis City por la Major League Soccer (MLS).

Antes formó parte del once inicial en la derrota, por 3-1, contra Atlanta United. Ambos partidos estuvieron separados por tres días y el astro podría evitar un mayor desgaste en el comienzo de la fecha FIFA.

Scaloni se refirió a los jugadores no estarán para la Copa América

En relación al corte de tres jugadores para llegar a la lista definitiva de 26, explicó. «Sabíamos que esta semana Germán (Pezzella) no iba a poder entrenar. Comenzará a partir del lunes, pero necesitamos ver cómo está. Guido (Rodríguez) ya puede empezar mañana y en base a eso decidiremos», sostuvo.

Luego habló del nivel que tienen algunos futbolistas que juegan en el país, sin dar nombres específicos: «Hay muchísimos muy buenos que nos pueden dar una mano, pero es muy difícil cambiar si los jugadores que están ahora no nos dan motivos para eso. El equipo ahora está bien y la convocatoria no depende de la liga en que jueguen«, afirmó.