Lionel Scaloni se rindió ante Carlo Ancelotti en la previa de su debut con Brasil: «Es uno de los mejores»

En la previa de la doble fecha FIFA de Eliminatorias, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa. El entrenador de la Selección Argentina habló del duelo ante Chile, pero sorprendió al llenar de elogios a Carlo Ancelotti tras su llegada a la Selección de Brasil.

Al ser consultado sobre el italiano, Scaloni no dudó y lo llenó de elogios: «Va a jerarquizar Brasil. Me gusta su manera de ser, me gusta todo. Va a estar bueno».

En ese sentido, el entrenador campeón del mundo opinó sobre el debate que se generó sobre la nacionalidad del ex Real Madrid: «No hay nacionalidad cuando uno quiere dirigir. Lo importante es el trabajo y el respeto por el lugar que ocupa. Al final enriquecen el fútbol y más si son estos entrenadores que solo mejoran todo. Bienvenido sea”.

Antes de continuar en la conferencia, Scaloni se rindió ante su colega y aseguró que «hablamos de uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos. Le deseo lo mejor». Para cerrar, lanzó entre risas: «Que sea el puntapié inicial de europeos en Sudamérica, pero no en Argentina, je”.

Esta no es la primera vez que el entrenador de la Albiceleste elogia a Ancelotti. «Me siento identificado con Ancelotti. Lo escucho, lo sigo y coincido con muchas de sus formas de pensar el juego. Me parece un tipo que hizo historia. Después hay muchos que me transmitieron cosas importantes“, declaró el año pasado en una conferencia de prensa.

Cuándo debutará Carlo Ancelotti en Brasil

Este jueves, el mismo día que Argentina visitará a Chile, Ancelotti tendrá su debut oficial como entrenador de la Canarinha en el cruce ante Ecuador en Barranquilla. Pensando en el cruce, el italiano probó su primer once titular y tendría varias sorpresas.

Ancelotti tendría decidido patear el tablero y haría nueve cambios en la formación inicial, con respecto al equipo que viene de caer ante la Albiceleste.

La Verdeamarela formaría con: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Gerson, Casemiro; Vinicius Júniors, Richarlison, Estevao.