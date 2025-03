Los jugadores de Argentina le contestaron a Raphinha y Scaloni lo «disculpó»

La Selección Argentina hizo lo que mejor sabe hacer y habló adentro de la cancha con un 4-1 histórico ante Brasil. Las declaraciones previas de Raphinha, que aseguró que le iban a “dar una paliza” a Argentina no pasaron desapercibidas y los jugadores lo usaron como combustible para salir con más ganas.

“Nosotros estamos acostumbrados a hablar adentro de la cancha. No hay que hablar antes, más cuando no les da para demostrar en la cancha. Este partido, por el resultado y el rival, va a quedar en la historia”, destacó Leandro Paredes que también tuvo un cruce con Rodrygo durante el partido.

"NO HAY QUE HABLAR ANTES, MÁS CUANDO DESPUÉS NO TE DA PARA DEMOSTRARLO ADENTRO DE LA CANCHA" pic.twitter.com/kooZDw8jOr — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2025

“Esa forma que tuvieron de hablar aportó su condimento”, dijo por su parte Julián Álvarez. “Es histórico, hicimos un partidazo, fue impresionante, le dimos un baile”, agregó la Araña, autor del primer gol de la noche.

Fiel a su estilo, Rodrigo De Paul también fue picante. “El equipo lo hizo muy bien, espero que nosotros y la gente le demos el valor que merece, algunos nos quieren bajar la vara. Nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie, hace 5 o 6 años que somos la mejor seleccon de todas, que nos respeten”, comentó.

🗣️ "En todos estos años nos faltaron bastante el respeto. Nadie nos ayudó, todo los conseguimos solos y lo seguimos demostrando. HACE CINCO O SEIS AÑOS QUE SOMOS LA MEJOR SELECCIÓN DE TODAS, QUE NOS RESPETEN"



✍️ Rodrigo De Paul



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/lBWVX9bC1f — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2025

Sobre el hecho de ya estar clasificados y los partidos que vienen por delante, el volante afirmó: “Nosotros jugamos todos los partidos de la misma manera, esa es la mayor motivación que tenemos, ya va a haber tiempo para pensar en la copa del mundo”.

Lionel Scaloni no quiso hacer hincapié en los dichos del jugador de Barcelona y no consideró que haya influido en el encuentro. “No hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así, no fue por eso que jugamos así. Lo disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo a propósito ni quiso herir a nadie”, dijo el entrenador.

"LO DISCULPO A RAPHINHA. SÉ QUE NO LO HIZO A PROPÓSITO"



🇦🇷 Lionel Scaloni se refirió, de esta manera, a las declaraciones previas del futbolista brasileño.#EliminatoriasEnDSPORTS #DSelección pic.twitter.com/YgPSJYfLMO — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) March 26, 2025

“Es una victoria del equipo, jugamos como un equipo y por eso minimizamos a Brasil. La clave estuvo en hacer el gol rápido, eso obligó a que se abran más”, analizó el DT.

“Tenemos que seguir jugando y compitiendo de esta manera, demostrando que todos quieren estar y no es fácil estar en esta selección. Quiero que la gente disfrute de este presente, que puedan venir a la cancha y ver jugar a estos chicos”, completó.