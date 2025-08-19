Sorpresa en Deportivo Rincón: Duilio Botella dejó de ser el entrenador

Duilio Botella dejó de ser el director técnico de Deportivo Rincón y la noticia sorprendió en el fútbol regional. Mediante un escueto comunicado, la dirigencia del León del norte neuquino anunció la salida del entrenador que dirigió los últimos 16 partidos en el torneo Federal A.

El equipo, que marcha con 5 puntos en la zona Campeonato y todavía tiene chances de terminar en el top 4, será dirigido de manera interina por Pablo Castro, quien ya cumplió esa función cuando se fueron Marco González y Alejandro Cachorro Abaurre.

«Deportivo Rincón informa que Duilio Botella dejó de ser el entrenador del plantel mayor, que disputa el torneo Federal A», arranca con comunicado del club. «En su lugar y de manera interina, Pablo Castro asumirá la conducción técnica de equipo», sigue. Y cierra: «Agradecemos a Botella y sue cuerpo técnico por el trabajo realizado y les deseamos lo mejor en el futuro».

Los números de Botella el frente de Deportivo Rincón

Diulio Botella dirigió a Deportivo Rincón en 16 partidos y terminó con un equilibrado registro de 5 triunfos, 5 empates y 6 derrotas. Estuvo al frente del equipo neuquino en los cinco partidos de la zona Campeonato y en los últimos 9 de la fase regular, donde el León cumplió con el objetivo de meterse en el lote de los mejores. Luego del agónico 1-0 ante Cipolletti, hace un par de jornadas, Rincón quedó en una posición expectante, pero luego dejó puntos en el camino y así, llegó el final de la era.

El entrenador, que también tuvo un paso por el Albinegro, llegó con buenos antecedentes. Tiene un largo recorrido en el ascenso argentino y sus mejores resultados los obtuvo bajo el mando de Santamarina de Tandil.

Otro interinato de Castro, ¿y después?

Pablo Castro ya tomó las riendas de Deportivo Rincón en dos interinatos y esta semana volverá a estar al frente del equipo. El próximo fin de semana, el León recibirá a Kimberley y luego tendrá fecha libre. Eso podría darle más margen a la dirigencia y también al DT que eligan para encarar las dos jornadas finales de esta etapa, que serán ante Villa Mitre en Bahía Blanca y Costa Brava, en condición de local.