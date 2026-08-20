Maronese confirmó la vuelta de Sebastián Jeldres para jugar el Regional Amateur

«Donde fuiste feliz, siempre se vuelve», fue la frase que eligió Maronese para anunciar el regreso de Sebastián Jeldres de cara al próximo Regional Amateur.

El delantero, que viene de jugar el Federal A para Cipolletti en el primer semestre del año, decidió volver al Dino después de 8 años.

Jeldres dejó su huella en Maronese donde se destacó desde muy joven. Fue parte del plantel que logró el ascenso en el Argentino C 2014 y formó una gran dupla de ataque con Mario Barros.

En 2018 se fue a Independiente de Neuquén y luego vistió las camisetas de Deportivo Madryn y Villa Mitre. En el club chubutense quedó en la historia al convertir el gol del ascenso en el Federal A en 2021.

En 2025 regresó a la región para jugar en Deportivo Rincón y la primera mitad de este año lo hizo en Cipolletti. El mes pasado rescindió su contrato de común acuerdo.

Maronese compartirá grupo en el Regional Amateur, que empieza el 30 de agosto, con Independiente de Neuquén, Río Grande y Alianza. El debut será contra el Rojo como local.