Minería y Proveedores: El CFI, la Mesa del Litio, el BID y gobernadores trazaron una agenda para el desarrollo del sector

El evento comenzó con un seminario abierto que reunió a más de 150 asistentes. Foto: gentileza.

En la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la ciudad de Buenos Aires, se realizó el encuentro Minería y Proveedores, que reunió a los principales referentes de organismos multilaterales y nacionales, empresas mineras, cámaras y federaciones del sector.

La jornada comenzó con un seminario abierto que reunió a más de 150 asistentes. La apertura institucional estuvo a cargo de Fernanda Ávila, diputada nacional y directora ejecutiva de la Mesa del Litio, y Viviana Alva Hart, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Argentina.

También estuvieron presentes los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), junto con Ignacio Lamothe, secretario general del CFI. Todos destacaron la importancia de trabajar sobre una agenda federal enfocada en fortalecer la licencia social y el desarrollo de la cadena de proveedores de la actividad.

En este marco también se presentaron los resultados del estudio elaborado por el BID, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), un relevamiento que cuantifica la demanda de insumos, equipos y servicios tanto en la etapa de construcción como de operación de los proyectos mineros.

También se presentó un trabajo realizado por el CFI, ProPymes y Fundar, que se centró en que empresas y sectores tienen mayores posibilidades de integrarse a las cadenas de valor, así como las condiciones que deberían modificarse para facilitar su inserción.

El objetivo fue consolidar una agenda común para garantizar que el desarrollo de la minería en Argentina se traduzca en encadenamientos productivos sólidos, diversificación económica y oportunidades de crecimiento a largo plazo para toda la región.

La proyección de la industria minera para los proximos años

Los dos estudios pusieron el foco en una de las principales oportunidades que abre la expansión del cobre y el litio, que es el crecimiento de la demanda de bienes y servicios que podrían ser abastecidos por empresas nacionales.

Según los análisis, los proyectos mineros de litio y cobre en su conjunto podrían demandar inversiones por encima de los 50.000 millones de dólares. Más del 70% de esa cantidad se concentra en seis grandes proyectos de cobre, mientras que cerca de un cuarto corresponde a iniciativas de litio.

De avanzar esas iniciativas, Argentina podría alcanzar hacia 2040 una producción de alrededor de 1,25 millones de toneladas de cobre fino y superar las 500.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. Este crecimiento de la producción también generará una fuerte demanda de insumos durante la construcción de las plantas y minas.

Los estudios identifican oportunidades para proveedores argentinos en actividades como metalmecánica, fabricación de cañerías y válvulas, bombas, productos químicos, geosintéticos, módulos habitacionales, mantenimiento, ingeniería, transporte y logística. La posibilidad de ingresar durante la construcción también podría permitir a las empresas mantener contratos posteriormente, mediante la provisión de repuestos, consumibles y servicios para las operaciones.

Sin embargo, los diagnósticos señalan que las pymes deberán superar algunas dificultades para aprovechar esta oportunidad. Entre ellas aparece la necesidad de aumentar la escala de producción, cumplir con certificaciones y procesos de homologación, conseguir financiamiento y contar con capital de trabajo suficiente para afrontar contratos de gran volumen.

La localización de los proyectos también será determinante. Las compras mineras suelen priorizar primero a proveedores de las comunidades cercanas, luego a empresas de la provincia, del resto del país y, finalmente, a proveedores internacionales. Esto abre oportunidades para las empresas de las regiones mineras, pero también para industrias de otras provincias que puedan ofrecer productos de mayor complejidad y valor agregado.

Con este panorama, el desafío será conectar la demanda que generarán los nuevos proyectos con las capacidades de la industria argentina. Para ello, será necesario anticipar las necesidades de las compañías mineras, mejorar las capacidades de los proveedores, facilitar el acceso al financiamiento y avanzar en certificaciones y capacitación.