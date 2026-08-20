¡Confirmado! Mirá la grilla estelar del Cosquín Rock 2027: cuánto están las entradas y qué artistas vienen

El verano cordobés ya empezó a subir la temperatura. En Vivo Producciones sacó a la luz la grilla de artistas que encabezarán la edición 2027 del Cosquín Rock, que se desplegará el sábado 6 y domingo 7 de febrero en el histórico predio del Aeródromo Santa María de Punilla.

Tras el agotamiento relámpago de las preventas iniciales en menos de diez minutos, la organización habilitó formalmente la venta general con la confirmación de una grilla transversal que combina el rock fundamental, la música urbana, la cumbia y el pop de estadios.

Músculo rockero y sorpresas: las figuras confirmadas

La nómina reúne a históricos del festival con retornos de alto impacto y referentes internacionales. Entre los nombres de mayor peso para los dos días de pogo destacan:

Fundamentales del rock nacional: Divididos, Ciro y los Persas, Catupecu Machu, Las Pelotas, Babasónicos, Ratones Paranoicos, Guasones, Kapanga y Las Pastillas del Abuelo.

Divididos, Ciro y los Persas, Catupecu Machu, Las Pelotas, Babasónicos, Ratones Paranoicos, Guasones, Kapanga y Las Pastillas del Abuelo. Regresos y proyectos estelares: Los Fabulosos Cadillacs, Illya Kuryaki and The Valderramas, Tan Biónica, La Kermesse Redonda y Los Gardelitos.

Los Fabulosos Cadillacs, Illya Kuryaki and The Valderramas, Tan Biónica, La Kermesse Redonda y Los Gardelitos. Escena urbana y nuevas generaciones: Wos, El Mató a un Policía Motorizado, Marilina Bertoldi, Peces Raros, Usted Señalemelo, Perras on the Beach y Zoe Gotusso.

Wos, El Mató a un Policía Motorizado, Marilina Bertoldi, Peces Raros, Usted Señalemelo, Perras on the Beach y Zoe Gotusso. Internacionales y pista de baile: Jack Johnson, Jorge Drexler, Richie Hawtin, La Delio Valdez y Q’Lokura.

Jack Johnson, Jorge Drexler, Richie Hawtin, La Delio Valdez y Q’Lokura. El toque rionegrino y patagónico: La grilla suma presencia regional de la mano de Lisandro Aristimuño, sumando la representación del sur al mapa nacional.

Cosquín Rock 2026: cuánto salen los abonos y cómo comprarlos

Luego de agotarse las etapas exclusivas («Yendo» y «Llegando»), la comercialización pasó a la fase abierta a través de la plataforma digital Eden Entradas (cosquinrock.net). Los valores vigentes para el pase de dos jornadas son:

Abono General (Etapa «Viajando»): $500.000 (+ $75.000 de costo de servicio). Otorga acceso a todo el predio y escenarios principales durante ambos días.

(+ $75.000 de costo de servicio). Otorga acceso a todo el predio y escenarios principales durante ambos días. Abono VIP Fanatic: $1.800.000 (+ $100.000 de costo de servicio). Incluye acreditación preferencial, gastronomía de cortesía, estacionamiento y tarimas elevadas con vista directa a las bambalinas.

La compra permite todos los medios de pago bancarios y tarjetas de crédito habilitadas.