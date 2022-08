Matías Suárez contó la razón por la que no festejó su gol ante Independiente

Matías Suárez regresó después de un mes y le dio el triunfo a River ante Independiente en Avellaneda con un gol sobre el final. Su último partido había sido contra Vélez por la Copa Libertadores, donde protagonizó la polémica de la noche.

Sobre el gol de hoy contra el Rojo reveló: «Me quedé parado y no lo festejé porque ya contra Vélez me cobraron una falta que no era, nunca la toqué con la mano. Fue muy triste que nos roben un gol de esa manera».

En aquel partido, en la vuelta de octavos de final, el árbitro Roberto Tobar le anuló el tanto por mano después de revisar más de 40 veces la repetición en el VAR.

Hoy en Avellaneda, la duda estuvo en la posición del delantero pero al estar en la misma línea del defensor Alex Vigo, el gol fue convalidado.

«Creo que el partido lo ganamos bien porque siempre fuimos a buscar el gol, el triunfo, y al final se dio para que a mi me tocara convertir», comentó Suárez sobre la victoria frente al Rojo.

«En el segundo tiempo, como se vio, se hizo todo para ganar y en una jugada, un poco afortunada por un par de desvíos, me quedó para definir y para llevarnos tres puntos muy importantes», agregó.

El cordobés aseguró que su rodilla «ya está muy bien» después de que una sinovitis crónica lo tenga a maltraer. «Marcelo (Gallardo) me va llevando de a poco y con estos minutos que me toca entrar voy ganando confianza y más cuando me toca convertir», valoró.

Suárez no anotaba desde el 28 de abril último en el triunfo ante Colo Colo por la fase de frupos de la Copa Libertadores. Con el tanto de hoy llegó a 34 en River y alcanzó la línea del uruguayo Rodrigo Mora como el sexto máximo goleador de River en la era Gallardo.

«Las estadísticas, los números son importantes, y para mí que recibí de Gallardo toda la confianza desde que llegué al club, esa es la mejor forma de agradecerle», reconoció el delantero.

