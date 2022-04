Messi y dos asistencias de lujo para la goleada del PSG

La derrota y eliminación contra Real Madrid por Champions dejó herido a PSG. Los silbidos de los hinchas para con las estrellas que integran el plantel recorrieron el mundo y el consuelo que le queda al equipo de Mauricio Pochettino es el certamen doméstico.

En la Liga de Francia, es el cómodo puntero y por la fecha 31 aplastó a Clermont de visitante, estirando su ventaja en lo más alto de la tabla. Más allá de las críticas, Lionel Messi sigue demostrando toda su calidad y hoy dio dos asistencias impecables.

La primera fue en el amanecer del partido para que su amigo Neymar abriera la cuenta. El argentino encontró al brasileño en buena posición y el ’10’ de PSG puso el 1 a 0.

Unos minutos después, el tridente ofensivo volvió a funcionar. Ney combinó con Messi y Lionel dejó mano a mano a Kylian Mbappé, que con un toque sutil estableció el segundo. El atacante francés agradeció el pase de su compañero antes que festejar el propio gol.

Look at that finish from Kylian Mbappé 🤩 pic.twitter.com/PNjbF7rJn6