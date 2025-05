Miguel Russo se despidió de San Lorenzo: cuándo asume en Boca

Este martes, Miguel Ángel Russo se fue de San Lorenzo tras despedirse del plantel y negociar su desvinculación del club. El entrenador tiene en mente rescindir su contrato con el Ciclón lo antes posible para quedar libre y poder comenzar oficialmente su tercer ciclo en el banco de Boca.

Si bien el DT ya puso primera en el Xeneize y se hará cargo de la práctica de hoy junto a su cuerpo técnico, todavía no pudo ser anunciado ya que no terminó de definir su salida del conjunto azulgrana.

La traba que aparece es que el DT tiene varios sueldos adeudados en el club de Boedo, pero, a la vez, se encuentra con contrato vigente hasta fin de año. Ante este contexto, ambas partes deberán llegar a un acuerdo para que la salida finalmente se dé más temprano que tarde.

La derrota frente a Platense por las semifinales del Torneo Apertura fue la última presentación de Russo como entrenador de San Lorenzo. Como el club no tendrá encuentros en el futuro cercano, el plantel cuervo se acercó durante la mañana al Bajo Flores solo para despedirse del entrenador.

Mientras se espera la salida definitiva del Ciclón, en Boca ya tienen su contrato listo para firmar. El entrenador ya arregló su vínculo con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. En la tarde de hoy se espera que se presente en el predio del Xeneize para estar al frente del plantel en su primera práctica.

Miguel Russo y su salida de San Lorenzo

En su último día al frente de San Lorenzo, Russo mantuvo una reunión con el plantel del Ciclón. En el encuentro les comunicó su decisión y les agradeció por el esfuerzo realizado, que los llevó a pelear el título a pesar de un contexto institucional adverso.

Luego tuvo la reunión más pesada, con la dirigencia de San Lorenzo. Con el presidente (tras la licencia de Marcelo Moretti) Julio Lopardo a la cabeza, las autoridades del Ciclón por ahora no se la han hecho fácil. Entre la deuda que tiene el club y los meses pendientes del contrato que no cumplirá el DT, las partes buscan un acuerdo que, por ahora, no llegó.