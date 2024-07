Miriam Mayorga anunció su retiro: la Gladiadora que cambia la camiseta por el ambo

Entre todos los deportistas que han representado a la región a nivel nacional e internacional, pocos han cosechado tantos títulos y logros como lo hizo Miriam Mayorga.

La barilochense anunció su retiro profesional a los 34 años tras una nueva conquista en Boca y se abocará a su otra carrera, la de médica. La capitana de las Gladiadoras completó la primera parte de sus estudios y le resta continuar con la especialidad y la residencia.

“Es una decisión que me deja tranquila. Tenía pendiente la medicina pero traté de aprovechar al máximo el fútbol”, aseguró Mayorga en diálogo con “Subite al Podio” de RN Radio.

Boca se quedó con el torneo apertura de manera anticipada y la rionegrina se dio el gusto de vivir una fiesta en su despedida. “No es fácil ganar cinco campeonatos consecutivos. Se hizo un gran trabajo, me dejó muy feliz”, expresó Miriam.

Sobre cómo llegó a tomar la decisión, la capitana repasó: “La idea era retirarme el año pasado después del Mundial pero al final lo extendí un tiempo más”.

El objetivo de retomar los estudios no fue el único motivo que la llevó a resolver su alejamiento del fútbol. “Tengo 34 años para 35 y tengo la idea de ser mamá y formar una familia. Tal vez el físico me podría permitir un poquito más de carrera, pero la edad también me apuraba”, reveló.

Más allá de pasar las vacaciones en Bariloche, por el momento Miriam seguirá en Buenos Aires donde buscará desempeñarse en el rubro de la medicina.

Mayorga también contó que recibió un mensaje del presidente de Boca, Juan Román Riquelme. “Me deseo lo mejor, lo valoro mucho”, indicó.

Con un adiós que no se resolvió de manera repentina, la rionegrina no se reprocha nada tras su exitosa carrera. “Estoy agradecida de todos los momentos que viví. Pude compartir mucho con mi papá que es el más futbolero, él lo vivió a la par mía”, destacó.

Escuchá a Miriam Mayorga en «Subite al Podio» de RN Radio

