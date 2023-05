Mundial Sub 20: las figuras que prometen y las grandes ausencias

El Mundial Sub 20 siempre fue una competencia que descubrió a jóvenes talentos ante los ojos del mundo, aunque no siempre los mejores jugadores pudieron participar.

Argentina se prepara para recibir la copa a partir del próximo sábado. La última categoría juvenil de los torneos que organiza la FIFA siempre fue vidriera de grandes figuras desde la irrupción de Diego Maradona en Japón 1979, pasando por la presencia de Lionel Messi en Holanda 2005 y hasta la aparición del noruego Erling Haaland, goleador de la última edición en Polonia 2019, con nueve tantos en un solo partido (12-0 a Honduras).

A partir del sábado 20 de mayo y hasta el 11 de junio, los estadios de Santiago del Estero, San Juan, Mendoza y La Plata serán testigos de las estrellas que brillarán en un futuro cercano en el fútbol mundial.

El seleccionado nacional, dirigido por Javier Mascherano, es cabeza de serie del grupo A que compartirá con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda.

Pese a las negativas de los clubes europeos, la Albiceleste tendrá varios futbolistas interesantes para tener en cuenta como Valentín Carboni, el enganche de Inter, de Italia, que llevará el número 10; Matías Soulé, de Juventus; y Máximo Perrone, quien desde febrero es dirigido por Pep Guardiola en Manchester City.

Uzbekistán es el último campeón de Asia y su principal figura es Umarali Rakhmonaliev, el único jugador que juega afuera del país y milita en Rubin Kazan, de Rusia; Arquimidez Ordoñez se destaca en Guatemala y es uno de los pocos que pudo pegar el salto a la MLS de Estados Unidos; y Nueva Zelanda tiene en Jay Herdman, hijo del DT del seleccionado de Canadá, a su principal promesa.

En el grupo B integrado por Ecuador, Estados Unidos, Eslovaquia y Fiyi habrá que estar atento a los partidos del equipo sudamericano. En la «Tri» estará uno de los dos futbolistas categorías 2007 que fueron incluidos en la lista y será el mediocampista Kendry Páez. El jugador de Independiente del Valle se destacó en el Sudamericano Sub-17 y ya tiene avanzado su desembarco en Chelsea.

El grupo C de Colombia, Japón, Senegal e Israel es uno de los más parejos y en todos los partidos habrá talentos para observar como el colombiano Gustavo Puerta, que juega en la segunda división de Alemania; el japonés Taichi Fukui, de Bayern Múnich; el israelí Tay Abed, del PSV neerlandés; y el extremo senegalés Samba Diallo.

Brasil e Italia se sacarán chispas en el grupo D que completan Nigeria y República Dominicana. El campeón sudamericano confía en Andrey Santos, blindado por Chelsea, y Matheus Martins tras las bajas de peso de Endrick y Vitor Roque.

Simone Pafundi es la gran apuesta de Italia e incluso ya participó de entrenamientos con la mayor que conduce Roberto Mancini. El nigeriano Victor Eletu asoma en el equipo juvenil de Milan y el dominicano Derek Cuevas sueña con pasar al primer equipo de Barcelona.

El grupo E también tendrá dos equipos atrayentes como Inglaterra y Uruguay que seguramente lucharán por el primer puesto con Túnez e Irak. Carney Chukwuemeka y Liam Delap lideran el plantel del campeón europeo y Franco González es la esperanza del fútbol «charrúa».

Francia encabeza el grupo F y desafiará a Corea del Sur, Honduras y Gambia con la potencia ofensiva de Malamine Efekele, el joven de Mónaco al que comparan con Kylian Mbappé.

Las principales bajas del Mundial Sub 20

Alejandro Garnacho, la nueva joya del seleccionado argentino y figura de Manchester United, y el brasileño Endrick, comprado por Real Madrid en una cifra millonaria, encabezan la lista de los futbolistas que no fueron cedidos para disputar el Mundial Sub 20.

El torneo juvenil es organizado por la FIFA desde 1977 pero los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas y privaron al público argentino de disfrutar de importantes figuras del fútbol mundial.

Lo que pasó con Garnacho se replicó con Facundo Buonanotte, quien está cada vez más afianzado en Brighton que pelea en la Premier League inglesa por ingresar a una competencia europea.

El caso de Nicolás Paz es más frustrante ya que su entrenador en el equipo juvenil de Real Madrid no ponía trabas pero la decisión del club fue no ceder a ningún jugador para no marcar diferencias con las federaciones.

Así fue que Brasil se quedó sin la posibilidad de contar con Endrick, la figura del torneo Sudamericano, y Uruguay sufrió la baja del delantero Álvaro Rodríguez, quien ya marcó un gol en LaLiga española.

A diferencia de la AFA, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no se metió en la política de cesiones de los clubes y Athletico Paranaense le negó al campeón sudamericano la presencia de Vitor Roque.

Los seleccionados europeos se encontraron con el mismo problema y tampoco presentarán a sus mejores exponentes. Inglaterra es el último campeón del Viejo Continente (ganó el Europeo Sub-19) y no podrá tener a Samuel Iling Junior, de Juventus, y Jamie Bynoe-Gittens, de Borussia Dortmund.

El entrenador de Francia, Landry Chauvin, reveló que recibió más de 20 negativas mientras armaba la lista del plantel que participará del grupo F junto a Honduras, Corea del Sur y Gambia.

Warren Zaire-Emery, compañero de Lionel Messi en Paris Saint-Germain (PSG), Matthis Abline, Loum Tchaouna y Malo Gusto, comprado por Chelsea, son algunas de las ausencias del campeón de la edición 2003.

El delantero Cristian Volpato, una de las promesas de Roma, no fue liberado por su club para jugar con Italia y se perderá el segundo Mundial seguido teniendo en cuenta que desestimó la convocatoria de su país de nacimiento, Australia, para jugar en Qatar 2022.