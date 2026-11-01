Nicolás Ramírez fue al VAR y expulsó a Martínez Quarta en el Superclásico: así fue la jugada

El Superclásico entre Boca y River en la Bombonera se vio marcado por la rápida expulsión de Lucas Martínez Quarta que dejó al Millonario con 10 jugadores.

El defensor agarró a Miguel Merentiel y el Xeneize reclamó falta. En primera instancia, Nicolás Ramírez no cobró nada pero lo llamaron para que revise en el VAR.

Luego de repasar la jugada, el árbitro marcó la infracción y decidió expulsar a Martínez Quarta al considerar que era último hombre.

TRAS VER EL VAR, RAMÍREZ ECHÓ A MARTÍNEZ QUARTA El árbitro del encuentro expulsó al defensor de River por una falta de último hombre sobre Merentiel. #LPFxTNTSports #SuperclásicoxTNTSports https://t.co/GF07R3wRUU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

El zaguero agarró claramente al delantero rival y la falta no dejó dudas. Lo que sí fue más fino es la roja ya que Marcos Acuña estaba cerca de la jugada.

River protestó eso pero el juez se mantuvo firme. Merentiel se iba solo pero le quedaban unos metros para llegar al área lo que dejó la duda de si podían llegar a marcarlo.