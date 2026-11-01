Previo al triunfo, Valentín Yankelevich habló con RÍO NEGRO: «Me alegra haber podido ayudar a la gente con mi testimonio»

Foto: Alma Terzibachian. El capitalino se prepara para la gran carrera de su vida. En Roca, logró su primer gran triunfo en el automovilismo argentino.

El relato sobre la dura infancia atravesada fue un antes y después en su vida. Para Valentín Yankelevich, contar lo vivido tras la muerte de su madre, la reconocida actriz Romina Yan, fue como sacarse una mochila de encima. Una historia que trascendió el deporte y ayudó a muchos que pasaron y transitan situaciones similares.

El joven de 23 años, que hoy se consagró victorioso en la décima fecha de la temporada 2026 del TC2000 en General Roca, confesó que aquellos años estuvieron marcados por agresiones sistemáticas.

«Realmente era un infierno vivir en esa casa», sentenció Valentín hace algunas semanas; un crudo relato que graficó el miedo, la descalificación constante y un resguardo familiar que falló en protegerlo cuando más lo necesitaba.

En exclusiva con Río Negro, en la previa a la competencia que lo tuvo como ganador primerizo en la categoría, el capitalino afirmó que compartir su historia fue algo muy necesario.

«Recibí un montón de mensajes de apoyo por parte de la gente y por supuesto del mismo el público que comparte la pista conmigo. Me pone contento que mi mensaje haya podido llegar y ayudado a mucha gente«, aseguró el piloto del Toyota Corolla Cross N°5.

«Me han escrito muchas personas para hacerme saber la importancia de mi testimonio para ellos. Ese fue otro de los motivos por los que decidí hablar y compartir mi historia«, aseguró Yankelevich, que hoy comandó el 1-2-3 de Toyota en el circuito roquense.

Por último, al respecto del impacto de su historia, el bonarense destacó el valor del deporte como herramienta de sanación. Y es que el automovilismo lo cobija desde su adolescencia, momento en que decidió abrirse camino paulatinamente en el mundo de las carreras nacionales. “El automovilismo es una familia, el deporte en general lo es. Muy contento por tener esta contención«, cerró.

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