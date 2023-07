Noelia Troncoso hace historia: es la primera ténica de un equipo masculino en Lifune

El fútbol siempre formó parte de la vida de Noelia Troncoso, la joven hincha del club Unión de Zapala que se convirtió en la primera mujer entrenadora de un equipo de fútbol masculino en la Liga de Fútbol del Neuquén. «Los clubes deberían seguir haciendo hincapié en la importancia que tenemos al igual que los hombres», sentenció.

«Me gusta el fútbol desde que soy chiquitita. Me crié con mis hermanos y mi papá en la cancha«, siguió inició la joven de 24 años, entrenadora de una categoría formativa de Unión.

El vínculo con el deporte inició en la canchita del barrio donde vivía con su familia. En diálogo con diario RÍO NEGRO, la profesora de educación física comentó que empezó jugar al fútbol desde pequeña cuando la disciplina tenía pocos espacios disponibles para las mujeres.

Troncoso dirige la décima categoría del fútbol en Club Unión de Zapala

«En la primaria me pasaba que los varones a veces no me dejaban jugar porque realmente el fútbol era para los hombres. Yo me metía igual. Tenía compañeros que sí me elegían para sus equipos, pero otros se enojaban», recordó la profesora y añadió que ese fue su gran desafío en la escuela.

Al finalizar el colegio secundario, inició con su formación como profesora de educación física y al adquirir conocimiento del deporte empezó a aumentar el deseo de trabajar como entrenadora de niños.

La primera vez que dirigió un grupo fue mientras cursaba el segundo año de la carrera. «Arranqué en una escuelita con mi profe Oscar Etayo que tenía la academia. Él me ofreció la posibilidad de tener a cargo a los alumnos para que yo pueda aprender y enseñar los conocimientos que tenía», detalló.

Con el tiempo empezó con una escuelita formativa propia junto a su colega Martín Chuca.

«Empecé con tres nenes y después tuve un equipo con el que competíamos en Torneos Comunitarios». Noelia Troncoso, directora técnica en Club Unión de Zapala

Un sentido de pertenencia heredado

Los domingos de cancha son sagrados para la familia de Noelia, que acompaña a Unión en cada partido de la Lifune. «Papá y mamá están siempre. No importa el clima, ellos siempre están ahí y eso es lo que me encanta», manifestó Noelia, quien además forma parte del plantel de fútbol femenino.

La propuesta para ser directora ténica de la décima división fue por parte de Rafael Sánchez Laudari, quién se desempeña como coordinador de la subcomisión de fútbol. Ex defensor, Rafa jugó en las divisiones formativas de Boca y la selección Argentina Sub 17.

«Él sabía que yo había trabajado con grupos de alumnos y me ofreció ser entrenadora. Contentísima le dije que sí porque es un desafío. La competencia es diferente en Lifune», aseguró.

El rol de la mujer como entrenadoras en la región

Si bien, en los últimos años el porcentaje de participación de las mujeres en el fútbol aumentó gracias a que, algunos clubes incluyeron la disciplina en las instituciones, lo cierto es que aún la cantidad es baja en la dirección técnica.

«Conozco chicas y mujeres que están en escuelita de Unión y también en Don Bosco. Son varias las que se animan a dirigir«, analizó y agregó que «es lindo que quienes aman el deporte puedan pertenecer y practicarlo sin prejuicios por su condición de género.

Por último, destacó que es importante que las instituciones deportivas tomen el compromiso de incorporar categorías formativas.