Cipolletti viajará a Santiago del Estero para visitar a Sarmiento de La Banda. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti ya superó su primer obstáculo en los playoffs de la reválida del Federal A y esta semana tendrá un duro viaje para visitar a Sarmiento de La Banda por la semifinal de ida.

El domingo, el Albinegro jugará en tierras santiagueñas y luego definirá la serie en La Visera de Cemento, una semana más tarde (29/11). El primer encuentro se jugaría el domingo a las 19:30 horas.

Cipo mantiene la ventaja deportiva por lo que un empate en el global le alcanzará para avanzar a la final que también será a doble partido pero ya sin ventaja deportiva. Igual, en el caso de llegar, el equipo rionegrino disputará la vuelta en La Visera.

Son cuatro los encuentros que separan al Albinegro del gran objetivo que se le escapó en la final por el primer ascenso con San Martín de Formosa.

La Banda, que se ubica muy cerca de la capital provincial, está a 1.615 kilómetros de Cipolletti y el viaje en colectivo demora unas 19 horas. La salida será el jueves a la tarde.

En este caso, el traslado en avión es poco factible, no solo por los elevados costos sino por la logística ya que son pocas las opciones de vuelo directo a Santiago Del Estero.

Este sería el último viaje de tanta extensión en el campeonato ya que, de pasar a la final, cualquiera de los rivales posibles se ubican en la provincia de Buenos Aires (Douglas Haig de Pergamino, Olimpo de Bahía Blanca y Kimberley de Mar del Plata).