Otamendi también tuvo su momento en la despedida de Messi: gol y ovación

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina con un gol. (Foto: Clarín Fotografía)

Lionel Messi no es el único que se despidió hoy de la Selección Argentina. Nicolás Otamendi también tuvo su adiós en el amistoso ante Benín en el Monumental y se dio el gusto de convertir un gol.

El defensor de River demostró sus ganas desde el comienzo, al interceptar varias pelotas y lanzarse en ataque. Formó dupla con Cuti Romero, como lo hicieron en el Mundial de Qatar 2022.

En el arranque del complemento, Otamendi abrió el marcador con un buen derechazo de aire en un córner que tiró el propio Messi. Los dos se dieron un fuerte abrazo en el festejo.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR! A los 47′, Otamendi puso el 1-0 ante Benín. https://t.co/d8SOut29SX — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Fue el noveno gol del zaguero en la Selección. Los únicos defensores con más tantos son Daniel Passarella (23) y Juan Pablo Sorín (11).

El más recordado es el que le marcó de cabeza a Brasil en las Eliminatorias al Mundial 2026. Fue triunfo 1 a 0 en el Maracaná en la primera derrota de local de la Verdeamerela en la historia de la competencia.

Se retiró con 140 partidos en Argentina y es el quinto que más jugó detrás de Messi (208), Javier Mascherano (147), Ángel Di María (145), Javier Zanetti (144).

Rápidamente, Lionel Scaloni lo sacó para la ovación y el recocimiento del público se hizo sentir. En la noche del «10», Otamendi también tuvo su gran momento.