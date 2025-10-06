Preocupación por Miguel Ángel Russo: cómo sigue su estado de salud

Miguel Ángel Russo continúa internado en su domicilio, con un cuadro de debilidad que se agravó en las últimas horas y genera preocupación en Boca.

El entrenador de 69 años atraviesa el momento más complejo de salud desde que regresó al Xeneize. La buena noticia es que transita la internación en su casa, junto a su familia.

Leandro Paredes, le dedicó la victoria de ayer ante Newell’s y expresó: «es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza».

El capitán de Boca también solicitó un permiso a los médicos para poder visitar a Russo en su domicilio junto a otros integrantes del plantel, lo que dependerá de la evolución del DT en estas horas.

Claudio Úbeda seguirá a cargo del plantel de Boca

Él y su entorno están focalizados en su salud y no piensan en un posible regreso a los entrenamientos. Claudio Úbeda seguirá a cargo del equipo, de mínima, hasta fin de año.

«Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV», aseguró Úbeda. Además, aclaró que estuvo toda la semana «en permanente contacto con Miguel» y que «está al tanto de todas las decisiones».