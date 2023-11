Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2024

La derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense no solo dolió por el hecho de no conseguir la séptima sino que también le generó un dolor de cabeza al club que aún no pudo asegurar su lugar en la edición del año que viene.

Si el Xeneize le ganaba a los brasileros en el Maracaná, sacaba boleto directo a la Libertadores 2024. Con la caída, le quedaron tres posibilidades más de clasificar.

Una es a través de la tabla anual del torneo local. Boca está solo a tres puntos de Defensa y Justicia, Rosario Central y Estudiantes, que están igualados en el último puesto de los que clasifica.

En el medio también tiene a dos a San Lorenzo y a uno a Lanús. El partido del miércoles con el Ciclón es determinante y, con 9 por jugar, una derrota lo dejaría casi sin chances.

La clasificación a cuartos de la Copa de la Liga lo mantendría en camino al título que también da un pasaje a la Libertadores, lo que sería una segunda opción pero más difícil porque está a 7 del cuarto puesto.

La otra alternativa es ganar la Copa Argentina donde enfrentará a Estudiantes en semifinales. El partido se jugaría el viernes 17 o el sábado 18 de noviembre en medio de la fecha FIFA. El domingo 19 está descartado por la segunda vuelta en las elecciones nacionales.

Si saliera campeón, clasificará directo a la Copa Libertadores 2024. En la otra semi están San Lorenzo y Defensa y Justicia.