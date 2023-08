Quién es Moisés Caicedo, el jugador por el que Chelsea más de 130 millones de euros

Moisés Caicedo era el jugador más buscado por los grandes clubes de la Premier League y Chelsea le ganó la pulseada final a Liverpool en uno de los pases más caros de la historia.

El volante ecuatoriano pasó del Brighton al equipo de Londres a cambio de 133 millones de euros, lo que lo convierte en el quinto fichaje más alto de todos los tiempos y el más grande en Inglaterra.

Solo es superado por: Neymar (222 millones de euros, de Barcelona a PSG), Kylian Mbappé (180, de Monaco a PSG), Philippe Coutinho (160, de Liverpool a Barcelona) y Ousmane Dembelé (135, de Borussia Dortmund a Barcelona).

Caicedo, de 21 años, se formó en Independiente del Valle, luego se fue a Brighton y estuvo un año a préstamo en el Beerschot de Bélgica.

Liverpool estuvo muy cerca de llevárselo luego de llegar a acuerdo entre clubes por 127 millones pero el mediocampista prefirió jugar en Chelsea, donde será compañero de Enzo Fernández y dirigido por Mauricio Pochettino.

El club londinense publicó un ingenioso video de presentación al recrear una foto de hace algunos años en la que Caicedo está junto a su mamá con la camiseta de Chelsea.

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr