Racing e Independiente igualaron en el clásico de Avellaneda: el Rojo terminó con nueve jugadores

Racing igualó sin goles contra Independiente en un nuevo clásico de Avellaneda por la Liga Profesional que tuvo varios expulsados. El Rojo terminó jugando con nueve jugadores tras las expulsiones Damián Pérez y Federico Vera, pero la Academia no pudo aprovechar la ventaja en la cancha.

Racing fue más que Independiente en el primer tiempo donde el Rojo sufrió la roja de Pérez luego de una serie de errores tras un tiro libre mal ejecutado de Alex Luna a los 29 minutos. El lateral de los Diablos dejó a su equipo con diez luego de derribar a Baltasar Rodríguez cuando se iba mano a mano contra Rodrigo Rey.

Antes del incidente, el partido estuvo cortado y accidentado por varios choques en el mediocampo. El elenco dirigido por Julio Vaccari se replegó en defensa y aguantó los ataques por las bandas de la Academia.

Mientras que en ataque, Gabriel Ávalos casi no tuvo participación por la inferioridad númerica y no le quedó otra que auxiliar a sus compañeros en defensa. Solo Diego Tarzia tuvo una aproximación tras una duda de Marco Di Cesare, aunque su remate no fue ni al arco.

Además, el VAR le anuló un gol a Santiago Sosa por un milimétrico offside sobre el final del primer tiempo. Tras un tiro de esquina, Maravilla Martínez cabeceó y la pelota rebotó en Sosa para vencer a Rey. Aunque todo fue invalidado y el Rojo tuvo una vida más.

El resumen del complemento entre Racing e Independiente

Ya en el complemento, Independiente acomodó su despliegue defensivo y Racing aprovechó la posesión de la pelota. Salvo dos disparos de Juan Fernando Quintero y uno de Roger Martínez, la estrategia era atacar por las bandas y desbordar, aunque no tuvo resultado.

La Academia comenzó a desesperarse por su poca efectividad, en las que Adrián Martínez con dos ocasiones claras frente al arco pero no pudo romper el cero.

Antes de que finalice el cruce, Federico Vera vio la segunda amarilla luego de llegar tarde a un cruce y dejó a su equipo con nueve que terminó aguantando y logró llevarse un empate del Cilindro.