Un alarmante episodio llena de dudas el futuro de Jannik Sinner en el circuito

Jannik Sinner, el número 1 del tenis mundial, que todavía tiene una amplia ventaja en el ranking, generó preocupación por su último retiro y en Italia hablan de “alerta roja”. El tenista de San Cándido se bajó del Masters 1000 de Shanghái y hay dudas de cara al futuro. “Basta, vámonos, no puedo más”, fue el detalle que publicó Corriere della Sera, uno de los medios tradicionales y por eso, hay preocupación.

Tras perderse los torneos de Montreal, Cincinnati, US Open y Beijing por una lesión en la rodilla derecha, el N°1 anunció que tampoco acudirá al próximo certamen de la Serie Máster. «Por desgracia, no podré jugar este año en Shanghái como esperaba. Siempre disfruto jugando ante sus aficionados y siento mucho no poder hacerlo la próxima semana. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Tengo muchas ganas de volver a verlos el año que viene!», compartió el italiano en sus redes sociales.

¿Cuándo fue el último partido de Sinner?

Sin competir desde el 12 de julio en la final de Wimbledon, el nuevo contratiempo en el regreso de Sinner a las canchas, y el secreto alrededor de sus dolencias -con diversas visitas a médicos y especialistas para encontrar respuesta-, en Italia la preocupación va en aumento. Así lo plasma una información publicada por Corriere della Sera.

Hace unos días, Sinner se retiró de una sesión de entrenamiento apenas 40 minutos después de arrancar, deteniendo en seco el esfuerzo por presunto agotamiento físico: «Basta, vámonos, no puedo más». La inquietud es tal que, incluso, no se descarta que finalmente tenga que pasar por el quirófano.

Este domingo, Alexander Zverev dejó pasar una gran chance de acortarle puntos al italiano, luego de la derrota ante Novak Djokovic. Si el alemán se imponía en Beijing y repetía en Shanghái, iba a ser el flamante número 1. Jannik tiene al mundo del tenis en alerta y se vienen horas decisivas.