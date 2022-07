Ricardo Gareca, el favorito de Riquelme para reemplazar a Battaglia en Boca

Este miércoles Boca sorprendió por un comunicado, en el que anunció que Sebastián Battaglia no seguiría más como entrenador. Desde el entorno de Riquelme, aseguran que el principal apuntado para asumir como nuevo DT es Ricardo Gareca.

Según indican fuentes allegadas al presidente del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme, el seleccionador de Perú es el favorito del exjugador.

Se sabe que «El tigre» aún no renovó su contrato, pese a que tiene una oferta sobre la mesa para hacerlo. Está analizando si continúa o no en su cargo luego de no clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Ricardo Gareca se formó en el club Xeneize como futbolista y debutó en Primera División.

También, Gareca fue criticado varios años atrás por cruzarse a la vereda del frente y jugar para River.

“Battaglia, tras su paso por la Reserva, asumió como técnico de la Primera y sumó dos títulos, como la Copa Argentina y la Copa de la Liga, por lo que todo el club le guardará un eterno agradecimiento por su trabajo. Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera”, dice parte del escueto mensaje con el cual la institución anunció que el exmediocampista no continuaría más en el banco de Boca.

Fuente: Noticias Argentinas