Rogger Morales: «Ahora disfruto de los momentos tensos»

“Si con La Amistad no me dio algo en el corazón ya no me da más”. Con esa frase, Rogger Morales resumió lo que fue el partido con el que Centenario avanzó a las semifinales patagónicas del Regional Amateur luego de perder 4 a 1 en la ida.

Después de un breve receso por las Fiestas, la serie contra Independiente de Neuquén tendrá su primer duelo este domingo desde las 20 horas en el Gigante del Barrio Sarmiento.

“Estamos bien, paramos poco, solo 3 o 4 días de receso en Navidad y en Año nuevo solo el fin de semana. Sufrimos la baja de Leo Luque que se rompió los ligamentos cruzados y no lo vamos a tener en lo que viene del torneo. Lo bueno es que Dennis Lizaso y Cristian Collio estan para jugar el domingo. Estamos con muchas expectativas y ganas”, señaló Morales en diálogo con Río Negro.

El entrenador destacó al próximo rival en la anteúltima serie previa a una final por el ascenso al Federal A. “Independiente es un rival difícil, un histórico que está acostumbrado a estos partidos, no deja de ser un clásico del fútbol neuquino. Por algo estamos los dos equipos acá, hemos demostrado ser superiores a nuestros rivales y a los dos también nos costó, con Rincón y La Amistad. Va a ser una serie durísima, no imagino mucha diferencia en los dos partidos, ganará el que se equivoque menos”, analizó.

El mano a mano con La Amistad en la fase anterior entregó una de las mejores remontadas de los últimos tiempos en el fútbol regional. Centenario perdió 4 a 1 en la ida en Cipolletti, ganó por el mismo resultado la vuelta de local y se impuso en los penales.

“Habíamos tenido una buena serie con Cruz del Sur y llegamos confiados. En la ida, el sintético de La Amistad y el viento nos complicaron, fue parejo hasta que nos sacaron la diferencia de dos goles, ahí ya se desvirtuó pero igual nos dejó la sensación de que podíamos ganar acá”, aseguró.

“Cuando empezás 1 a 0 decís ‘por qué no dos’ y así te vas ilusionando con remontarlo”, agregó.

Teníamos pensado más o menos en qué minutos teníamos que hacer los goles en la vuelta pero el plan se fue por la borda porque a los 20’ nos hicieron el primero ellos, ahí se puso muy difícil pero lo pudimos lograr. El equipo jugó muy bien, hicimos una diferencia física y en los penales la suerte estuvo de nuestro lado”, agregó.

“El objetivo era llegar a los penales, había que ganar por 3 goles, lo veíamos posible. Cuando sacamos del medio después del gol de ellos vi que los chicos no revolearon la pelota, siguieron tocando y siguieron creyendo, ahí me di cuenta que estábamos vivos”, completó.

Rogger afirmó que confiaba en tener un papel así en el campeonato cuando asumió a mitad de año. “Jugador por jugador yo vi que teníamos potencial antes del torneo. Yo veía muy fuerte a Rincón y a La Amistad, la calidad de los técnicos también de los demás equipos, pero confiaba en nuestro plantel. Los chicos se pusieron el campeonato al hombro, fuimos de menos a más y ahora el torneo nos encuentra en muy buen nivel”, comentó.

Respecto a las expectativas por delante, Morales indicó: “Si pasamos con Independiente habremos superado las expectativas. Antes de empezar decíamos que ojalá juguemos todos los partidos del 2022, después de Cruz del Sur lo cumplimos. Ya tuvimos rivales fuertes desde la primera fase con Maronese y Alianza. El equipo creció, después de una serie 70-30 abajo en las apuestas como fue con La Amistad ahora creo que llegamos 50-50”.

El técnico reconoció que piensa en un eventual ascenso, principalmente por una cuestión organizativa. “El torneo te obliga a pensar en qué pasaría si ascendés, si ganas la final a los 10 días tenés que empezar la pretemporada para el Federal A, algo tenés que ir viendo. Creo que ningún club está preparado para pasar de una liga a un federal, el equipo que ascienda tendrá que hacer un gran esfuerzo para estar a la altura”, reflexionó.

El DT sufrió un infarto en el año 2018 y se pudo recuperar para volver a trabajar sin problemas. “Desde ese momento lo vivo distinto, disfruto los momentos tensos, antes los sufría. Estoy monitoreado, el médico me autorizó a volver a la profesión. Es como cuando el motor del auto se le corta la correa pero no se rompe ni las válvulas ni los pistones, lo mío fue una arteria que tuvo una falla pero el corazón no sufrió nada, estoy casi como una persona normal pero con controles”, contó al respecto.

Sea cual sea el final en este torneo, Centenario ya demostró tener uno de los mejores equipos de la región y Rogger Morales ser de las mejores entrenadores.