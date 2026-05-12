Luis De La Fuente, DT de España, palpitó un posible cruce con Argentina en el Mundial

El entrenador de la Selección de España habló de un posible cruce con Argentina en el Mundial.

A menos de un mes para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá y poco a poco los 48 seleccionados empiezan a palpitar sus respectivos encuentros, en los que buscarán llegar a la gran final que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

En este sentido, Luis De La Fuente, entrenador de la Selección de España, brindó una conferencia de prensa. Allí fue consultado sobre la posibilidad de enfrentarse a la Selección de Argentina en la instancia de 16avos de final, o bien en una hipotética final.

“Con el tema de los cruces no pienso en eso, es partido a partido. Hace cálculos de si ganamos o no ganamos y decir nos cruzamos en alguna instancia”, afirmó respecto a la chance de cruzarse al equipo comandado por Lionel Scaloni en el certamen mundialista.

Siguiendo por la misma línea, lamentó la posibilidad de no cruzarse en la Finalissima: “Con respecto a la Finalissima, siempre dije que nos hacía mucha ilusión jugarla. Al igual que mi cuerpo técnico y toda la afición estaba ilusionado con esa final que no se disputó. No me ocupaba ni pensaba lo que podía pasar a posteriori, quería jugarla porque era un título muy importante para el fútbol español”.

"Nos hacía mucha ilusión jugar ese partido. Era un título muy importante" 🇦🇷🤝🇪🇸



Luis De la Fuente se refirió a la Finalissíma ante Argentina, que iba a jugarse en marzo pero que finalmente se suspendió. pic.twitter.com/w2b2n0p8UW — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 12, 2026

Y para cerrar, le restó importancia al pronóstico de una Inteligencia Artificial en la que afirmaron que la final sería entre España y Francia: “Lo que diga la Inteligencia Artificial es otro debate. El fútbol te da y te quita y te da lo que tienes que conseguir con méritos. A veces haces las cosas bien y puedes no ganar porque el fútbol es caprichoso”.

Cuándo se pueden enfrentar Argentina y España en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo hay dos posibilidades de que estos dos seleccionados se crucen. Una podría ser en 16avos de final y para que esto pase uno de los dos países tendría que terminar primeros en su grupos mientras que el otro segundo. La segunda opción es en la gran final, y eso puede darse si ambos ganan sus zonas.