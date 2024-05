Rubén Insúa se candidateó para dirigir a Independiente: «Me sentaría a charlar si me llaman»

Luego de que la contratación de Nicolás Larcamón para dirigir a Independiente haya quedado en stand by, Rubén Darío Insúa habló sobre el Rojo y dejó abierta la posibilidad de hacerse cargo del plantel. El Gallego remarcó que se «sentaría a charlar».

Este mediodía, el exentrenador de San Lorenzo dialogó en Espn y negó contactos con el conjunto de Avellaneda luego de que se ponga en duda la firma de Larcamón. Sin embargo, sostuvo que «le gustaría» dirigir al Rey de Copas y que se quiere quedar «a trabajar en el país«

“¿Quién le va a decir que no a Independiente? Es un club grande, con prestigio. Nunca tuve contacto con nadie de Independiente ni con otro club de Argentina. Obvio que me sentaría a charlar si me llaman. Si me llama Florentino Pérez también, je”, aseguró Insúa.

Rubén Insúa opinó sobre su salida de San Lorenzo: «Me hubiese gustado dirigirlo en la Libertadores»

El Gallego habló sin pelos en la lengua pero evitó referirse a su salida de San Lorenzo. Aunque aclaró que nada de lo que ocurrió va a alterar la relación y el afecto que se tiene con Néstor Ortigoza. También recordó que él lo puso en un partido para que convirtiera su último gol como profesional.

Además, habló de la sorpresa que le causó su salida de Boedo y remarcó que todavía le duele haber dejado el club.

Con respecto al análisis de juego, sostuvo que “no soy un técnico defensivo. Es frase hecha esa de: ‘técnico ofensivo o defensivo’. Los equipos son completos, muy completo o menos completos. ¿Qué haces cuando tenes la pelota en tu poder y cuando la tiene el rival?«.

Antes de finalizar, dejó en claro que su amor por Ciclón sigue intacto: “Me hubiese gustado dirigir a San Lorenzo en la Libertadores”; «Deseo fervientemente que a Romagnoli le vaya bien» y «Por ahora no iría como hincha a ver a SanLorenzo», fueron algunos de sus frases durante la entrevista.