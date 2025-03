Ruggeri reconoció que la actual Selección superó a la del ’86: «Es el ciclo más brillante»

Con sus participaciones televisivas, Oscar Ruggeri es uno de los campeones del mundo de México 1986 más reconocidos y sus opiniones no pasan desapercibidas.

En este caso, el ex defensor comparó a la Selección Argentina actual con la que integró él en el ciclo de Carlos Salvador Bilardo y, para sorpresa de todos, reconoció que la de ahora los superó.

«Es el ciclo más brillante de la Selección, sin duda. Los jugadores están con una cabeza que no tuvimos nosotros. Nosotros salimos campeones del mundo pero después no volvimos a jugar de esa manera«, destacó Ruggeri en el programa F90 de ESPN.

El campeón del mundo del ’86 hizo hincapié en la constancia que logró el equipo de Lionel Scaloni luego del éxito máximo en Qatar 2022 y un día después de la histórica goleada 4 a 1 a Brasil por Eliminatorias.

«Salen a jugar como si no hubieran sido campeones del mundo. Y los pibes que están calentando afuera, están y no te regalan nada. El que entra lo pone a Scaloni en una situación difícil. Nos podemos animar a decir que pueden repetir porque tienen hambre, se matan. Y eso que no estuvo el capitán”, aseguró.

En contrapartida, el ex defensor lo comparó con lo que pasó en los años posteriores al título en México 1986 y cómo les costó mantener el nivel. «Nosotros salimos campeones en el 86 y en el 87 jugamos la Copa América y fue mala. En el 89 la jugamos en Brasil y nos ganaron 2-0 con goles de Romario y Bebeto. No jugábamos ni un poquito como en el Mundial que habíamos ganado. La continuidad que tienen estos pibes es para destacarla y felicitarlos», valoró.

Sobre la goleada a Brasil, Ruggeri comentó: “Nunca vi un baile igual. Es un placer ver a estos pibes. Es un placer ver a Argentina, la verdad. Cuando suenan los himnos y ves la otra camiseta, no sabés lo que va a pasar. Ahora, de la manera que resolvieron todo estos chicos, es increíble».