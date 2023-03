Scaloni dio la lista de convocado para los amistosos que jugará la selección argentina

Los 26 jugadores que integraron la selección argentina que logró el título en el Mundial de Qatar fueron convocados por Lionel Scaloni para los dos partidos amistosos de la ventana FIFA. Gentileza.

Lionel Scaloni definió esta mañana la lista de los convocados para los amistosos contra los representativos de Panamá y Curazao, de la fecha FIFA de marzo, en los que la selección argentina celebrará ante su gente la obtención del Mundial de Qatar.

En la nómina, liderada por Lionel Messi, están los 26 jugadores que se consagraron ante Francia en la final del Mundial. Uno de los que se suma es Alejandro Garnacho, de notable momento en el Manchester United y de un gran futuro.

La nómina está compuesta por 35 apellidos con la inclusión de varios jugadores que fueron parte de la etapa previa al Mundial y se quedaron fuera del corte final como Giovani Lo Celso, quien sufrió una lesión a semanas del inicio del certamen. Otro caso similar es el de Nicolás González, que también fue baja por lesión.

Entre los restantes convocados se destacan Máximo Perrone, quien en este mercado de pases fue transferido de Vélez al Manchester City; Lautaro Blanco, del Elche (España); Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte, quien juega en el Brighton de la Premier League; Valentín Carboni, del Inter (Italia) y Emiliano Buendía.

El detalle por demás llamativo es que no está citado Nicolás Paz, el creativo del Real Madrid que fue uno de los pocos que se destacó en el flojo Sudamericano que tuvo la selección argentina Sub 20 de Javier Mascherano. Tampoco figura Luka Romero, el delantero que está empezando a sumar minutos en Lazio.

No es menos importante la ausencia de Joaquín Correa, quien fue citado Mundial pero luego fue dado de baja por una lesión. El delantero del Inter sufrió una distensión en el muslo y Scaloni optó por dejarlo afuera. Pero, en cambio, está Alejandro Papu Gómez, quien fue operado del tobillo y todavía no volvió a la actividad. La diferencia es que uno jugó el Mundial y el otro no pudo viajar a Qatar.

El primer amistoso del equipo de Lionel Messi y compañía será el jueves 23 de marzo contra Panamá, en el estadio Monumental, que se espera esté colmado para festejar el histórico tercer título de Argentina en un Mundial. Luego, el martes 28 el equipo de Scaloni se medirá con el representativo de Curazao en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el cierre de la nueva fecha FIFA.

LA LISTA DE CONVOCADOS POR SCALONI

Arqueros: Franco Armani (River), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Maximiliano Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alexis Mac Allister (Brighton), Ángel Di María (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Valentín Carboni (Inter).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) y Alejandro Gómez (Sevilla)