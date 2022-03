Scaloni habló antes del sorteo del Mundial: «no estoy nervioso»

Lionel Scaloni se mostró muy tranquilo de cara al sorteo del Mundial de Qatar, que tendrá lugar mañana a las 13 en Doha y definirá las ocho zonas del torneo, que arrancará el 21 de noviembre.

«No estoy nervioso por el sorteo. No me gusta elegir, tenemos analizados a todos los posibles rivales. Este equipo no va a dejar tirados a los argentinos. Disfruten el sorteo y el Mundial”», apuntó el DT en una nota con TyC Sports.

Además, Scaloni reiteró su deseo de enfrentar a rivales de otros continentes en la previa tras los inconvenientes de calendario para jugar contra seleccionados europeos. «No me resulta una desventaja pero sí queremos algunos amistosos previos», agregó Scaloni, que tendrá el duelo contra Italia este 1 de junio en Wembley por el trofeo de campeones.

A su vez, Argentina jugará uno o dos encuentros contra México, en sede y fecha a definir, según le informaron a Télam desde la AFA. «La Selección juega mejor ahora que hace unos años. Empezamos bien en las Eliminatorias y nos consolidamos. En la Copa América que ganamos nos costaba en los segundos tiempos, no lográbamos sostener el nivel pero una vez que fuimos campeones nos sacamos el peso de encima», describió.

Lionel Scaloni EN EXCLUSIVO con TyC Sports: "Este presente es todo de los futbolistas. Nosotros lo que hicimos fue intentar encarrilar el tren. Juegan muy bien al fútbol. Soy un agradecido con la gente pero la ovación me pone incómodo. La última había sido en La Coruña en 2004" pic.twitter.com/o0rAxENkHm — TyC Sports (@TyCSports) March 31, 2022

Argentina se clasificó cinco fechas antes al Mundial y lleva un invicto de 31 partidos, el más largo de su historia -en la misma línea que el equipo de Alfio Basile entre 1991 y 1993-.

En consecuencia, el conjunto nacional estará mañana en el bombo 1 como cabeza de serie de uno de los ocho grupos de Qatar 2022.