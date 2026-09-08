En plena crisis de la Corte Suprema de Brasil, un juez del máximo tribunal suspendió a un jefe de la policía federal

El 4 de octubre serán los comicios presidenciales en Brasil. Las semanas previas están marcadas por la crisis judicial desatada por la presunta vinculación del juez Alexandre de Moraes con el banquero Daniel Vorcaro, actualmente preso, acusado de estafa.

Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión de Andrei Rodrigues, director de la policía federal, en un nuevo episodio que involucra al máximo tribunal.

Removieron al jefe de la policia en Brasil

La crisis se originó la semana pasada, cuando se publicó un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes en los que pedía ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.

Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.

En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haber espiado ilegalmente sus propias actuaciones como juez mediante informes de inteligencia secretos.

En su decisión, Mendonça calificó de «gravísima» la vigilancia de la que fue objeto y comparó el episodio con la novela distópica «1984», de George Orwell.

El magistrado decidió «la suspensión preventiva» del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.

Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que consideró una violación a la independencia judicial.

Los informes citados por Mendonça fueron publicados por su colega, el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a Mendonça de «abuso de autoridad».

El inédito pulso en el máximo tribunal se agrava a menos de un mes de los comicios de octubre, en los que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva buscará su reelección ante el candidato de la derecha Flávio Bolsonaro.

El presidente de la corte suprema, Luiz Edson Fachin, deberá decidir cómo avanzar con el caso Master próximamente.

Malestar por la designación de Miguel Insulza para las elecciones

En las últimas horas despertó polémica la designación de Miguel Insulza como jefe de la misión de la OEA para observar la transparencia de las elecciones. Es una persona cercana al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El nombramiento generó malestar en el sector de Flávio Bolsonaro y en el Gobierno de Estados Unidos.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, fue quien designó a Insulza. Desde la Casa Blanca señalaron que considera “un grotesco error diplomático” que Ramdin “entregue” la tareas de veedor a alguien que consideran que es un aliado político y amigo de Lula, consignó Infobae.

Insulza fue secretario general de la OEA y en su candidatura contó con el apoyo del actual presidente de Brasil.

Donald Trump ha apoyado abiertamente a Flávio Bolsonaro, el principal opositor para que Lula da Silva logré la reelección. Las encuestas anticipan una disputa muy pareja entre ambos postulantes.