Lionel Messi, el festejo con el roquense Mura y otro rércord al alcance de la mano

Antes de viajar a Buenos Aires para sumarse a la Selección Argentina y tener su partido despedida en el Monumental, Lionel Messi marcó un nuevo golazo de tiro libre y quedó a dos del récord histórico en ese rubro. La alegría no pudo ser completa porque su equipo, Inter Miami, perdió 2-1 en su visita al Columbus Crew, pero el crack sigue encendido a la hora de buscar el mejor ángulo.

Cuando todos los presentes en el ScottsMiracle-Gro Field esperaban un centro, la Pulga engañó a todos y con su privilegiada pierna izquierda sacó un sensacional disparo que cayó justo en el ángulo superior derecho de la portería rival y que primero impactó en su red lateral. Facundo Mura, el lateral que nació en Roca, se quedó hasta el final del festejo.

Así quedó la tabla histórica de goles de tiro libre

Con esta conquista, Lionel Messi llegó a los 931 goles en su carrera y a los 76 solo tiro libre. En esa vía logró dejar atrás al brasileño Jair Rosa Pinto (75) y quedó a solo dos ejecuciones de igualar el récord histórico de otra estrella verdeamarelha como Marcelinho Carioca, quien está en lo más alto con 78.

Más abajo en la tabla figuran Roberto Dinamita (73), Juninho Pernambucano (72), Marcos Assunção (68), Siniša Mihajlović (67), Jorge Aravena (65), Cristiano Ronaldo (64), Zico (62) y otra leyenda, Diego Armando Maradona (61).

Si bien ya tiene 39 años y se acaba de retirar de la Selección (se despedirá el próximo 6 de octubre en un amistoso ante Benín), el 10 está ligado contractualmente a Inter Miami hasta el final de la temporada 2028, tiempo suficiente para pulverizar esa marca histórica y ponerle su nombre.

El mano a mano con Cristiano Ronaldo

Entre Barcelona, París Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina, Lionel Messi suma 931 conquistas y está a 48 de Cristiano Ronaldo (979). Aunque el argentino suele esquivar el tema cuando le hablan de récords, sin dudas sostiene una batalla con el crack portugués y ambos comparten un sueño: llegar a los 1.000. ¿Podrán concretarlo?