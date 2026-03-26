Se confirmó la fecha y el horario para el Superclásico entre River y Boca
La Liga Profesional dio a conocer la programación de las próximas cuatro fechas del Apertura donde se incluye al Superclásico entre River y Boca que se jugará en el Monumental.
El River – Boca se jugará en el Monumental el domingo 19 de abril a las 17 horas. Será por la fecha 15, antepenúltima del calendario antes de los playoffs ya quedará la 16 y la 9 que se postergó para el cierre luego del paro de la AFA.
El otro clásico que se confirmó es el Independiente – Racing que será el sábado 4 de abril a las 17:30 en la cancha del Rojo por la fecha 13.
En la fecha 14, Racing recibirá a River el domingo 12 de abril a las 20 horas. En la anterior, el Millonario enfrentará a Belgrano el domingo 5 de abril, a las 18 en el Monumental.
Antes del Superclásico, Boca visitará a Talleres en Córdoba el jueves 2 de abril a las 20:30 y luego recibirá a Independiente el sábado 11 de abril a las 19:30 en la Bombonera.
Las próximas cuatro fechas del Apertura
Fecha 13
Miércoles 1° de abril
20.00 Lanús – Platense (TNT Sports)
Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento (ESPN Premium)
17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza. (TNT Sports)
20.30 Talleres – Boca (ESPN Premium)
Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez (TNT Sports)
17.15 Unión – Deportivo Riestra (TNT Sports)
19.30 San Lorenzo – Estudiantes (ESPN Premium)
Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)
17.30 Independiente – Racing (TNT Sports/ ESPN Premium)
21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán (TNT Sports)
Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán (ESPN Premium)
18.00 River – Belgrano (TNT Sports)
20.30 Central Córdoba – Newell’s (ESPN Premium)
Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos – Banfield (ESPN Premium)
21.15 Instituto – Defensa y Justicia (TNT Sports)
Fecha 14
Viernes 10 de abril
21.00 Belgrano -Aldosivi (TNT Sports)
Sábado 11 de abril
15.00 Deportivo Riestra – Instituto (TNT Sports)
17.15 Estudiantes – Unión (TNT Sports)
17.15 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos (ESPN Premium)
19.30 Boca – Independiente (TNT Sports)
21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central (ESPN Premium)
Domingo 12 de abril
15.00 Newell’s – San Lorenzo (ESPN Premium)
15.00 Platense – Gimnasia (Mza.) (TNT Sports)
17.30 Atlético Tucumán – Tigre (ESPN Premium)
17.30 Huracán – Rosario Central (TNT Sports)
20.00 Racing – River (ESPN Premium)
Lunes 13 de abril
16.30 Sarmiento – Gimnasia (TNT Sports)
16.30 Defensa y Justicia – Talleres (ESPN Premium)
19.00 Lanús – Banfield (ESPN Premium)
21.30 Vélez – Central Córdoba (TNT Sports)
Fecha 15
Viernes 17 de abril
20.30 Unión – Newell’s (ESPN Premium)
Sábado 18 de abril
15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)
17.15 Instituto – Estudiantes (TNT Sports)
19.30 Independiente – Defensa y Justicia (ESPN Premium)
21.45 Argentinos – Atlético Tucumán (TNT Sports)
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi – Racing (TNT Sports)
17.00 River – Boca (ESPN Premium/ TNT Sports)
20.30 Rosario Central – Sarmiento (ESPN Premium)
20.30 Talleres – Deportivo Riestra (TNT Sports)
Lunes 20 de abril
15.00 Barracas Central – Belgrano (ESPN Premium)
17.15 Central Córdoba – Platense (TNT Sports)
17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza. (ESPN Premium)
19.30 San Lorenzo – Vélez (TNT Sports)
21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús (ESPN Premium)
21.45 Tigre – Huracán (TNT Sports)
Fecha 16
Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia – Boca (ESPN Premium)
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra – Independiente (ESPN Premium)
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central (TNT Sports)
19.15 Lanús – Central Córdoba (ESPN Premium)
21.30 Racing – Barracas Central (TNT Sports)
Sábado 25 de abril
14.00 Platense – San Lorenzo (ESPN Premium)
17.00 Estudiantes – Talleres (TNT Sports)
19.15 Sarmiento – Tigre (ESPN Premium)
21.30 River – Aldosivi (TNT Sports)
Domingo 26 de abril
15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
17.30 Newell’s – Instituto (TNT Sports)
17.30 Belgrano – Gimnasia (ESPN Premium)
20.00 Atlético Tucumán – Banfield (ESPN Premium)
Lunes 27 de abril
18.45 Vélez – Unión (TNT Sports)
21.00 Huracán – Argentinos (ESPN Premium)
