Se conoció quién usará la 10 en la Selección Argentina ante la ausencia de Lionel Messi

La Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes cuando visite a Ecuador, pero con el condimento de que no tendrá a Lionel Messi entre sus filas. Para este cruce, Lionel Scaloni tendrá varias bajas y ahora se conoció quién llevará la camiseta 10 ante la ausencia del capitán.

El jueves pasado en el Monumental, el astro rosarino vivió un emotivo momento al disputar su último encuentro oficial con la Albiceleste en suelo argentino. Mientras que de cara al choque ante la Tri, Scaloni decidió que descanse y no viaje a Guayaquil.

En este contexto, el DT deberá definir el once titular y también otras cuestiones, como por ejemplo al nuevo dueño de la casaca número 10. Lo cierto es que en las últimas horas se conoció que será Thiago Almada el sucesor de esa camiseta para el choque de Eliminatorias.

Lionel Scaloni confirmó que Nicolás Otamendi será el capitán

«Otamendi es un jugador que será recordado por todo lo que nos dio. Tuve una charla con él y se merece el reconocimiento del otro día. Será el capitán mañana«, confirmó Scaloni en la conferencia de prensa previa.

Pero no se quedó ahí y decidió llenarlo de elogios: «Nos ha dado una mano enorme, tanto a nivel futbolístico como grupal. Ha venido a jugar lesionado, e incluso a veces en contra de su club. Fue importantísimo en este proceso».