Sol de Mayo perdió en Viedma y se jugará la permanencia en la última fecha del Federal A

En Viedma, Sol de Mayo perdió 1 a 0 con Juventud Unida de San Luis y no pudo asegurar la permanencia en el Federal A. Se jugará todo en la última fecha de la reválida.

Lautaro Lucero marcó el único tanto del encuentro a los 34 minutos del primer tiempo en una gran acción individual. Los puntanos ya se salvaron y están en puestos de clasificación.

El Albiceleste terminó con 10 por la expulsión de Fabio Giménez. El volante llegó tarde y vio la segunda amarilla a los 34′ del segundo tiempo.

(Foto: Pablo Leguizamón)

Círculo Deportivo sigue en zona de descenso tras caer 2 a 0 con San Martín en Mendoza. Se mantiene a tres putnos de Sol de Mayo. El que ya perdió la categoría es Santamarina de Tandil.

El equipo de Viedma cerrará esta fase el domingo que viene contra Costa Brava en General Pico. Si gana o empata mantendrá la categoría. Si pierde deberá esperar que Círculo no le gane a Germinal. Si eso se da deberán jugar un partido desempate por la salvación.