Impresionante: Daniel Llanos ganó en Añelo y alcanzó la décima victoria en Rally Neuquino

Daniel Llanos se quedó con la clasificación general y la A6 en Añelo y sigue haciendo historia en el Rally neuquino. Lleva 11 triunfos consecutivos en la A6 y 10 en fila ganando la global. Con el VW Polo y la navegación de Federico Centani, empleó 1h02m45s2 para recorrer los 99,9 km de carrera, a un promedio de velocidad de 95.60 km/h.

En la general le sacó 1m32s2 a Omar Kovacevich (Ford Fiesta de la RC5) y 2m08s0 a Gustavo Rojas (VW Gol de la A7). Completaron los diez primeros de la general Luis Beltrán, Franco Fossatti, Pablo Pranzoni, Leandro Martínez, Matías Cáceres, Alejandro Ávila y Mauro Gret.

En lo que respecta a la A6, Llanos le sacó 4m47s8 a Matías Cáceres, que terminó segundo y consiguió su mejor resultado en poco más de un año dentro del rally neuquino. Sólo dos máquinas completaron la carrera en la divisional.

Kovacevich y Rojas, podio y al frente en sus categorías

Tras abandonar en la fecha anterior en los últimos metros, Omar Kovacevich volvió al triunfo en la RC5. El chubutense domina la divisional con cinco victorias en las últimas seis carreras. Detrás de Kovacevich llegó Luis Beltrán, a 39s5. Tercero quedó Franco Fossatti, a 47s8. Completaron el clasificador Mauro Gret, Sergio Basile, Alexis Rueda y Agustín Pérez.

Kovacevich venía de abandonar en la fecha anterior, pero encontró revancha en Añelo. (Fredi Bajlión-Locos x el Rally)

La A7 quedó en manos de Gustavo Rojas, por amplísima diferencia sobre Aníbal Castillo. Fue el tercer triunfo para Rojas, que este año ya había ganado en Bajada del Agrio y Zapala. Así, dejó en claro que no pierde su costumbre de ganar en el Neuquino.

Rojas domina los caminos cordilleranos, pero también los de la zona petrolera. (Omar de los Santos)

Pranzoni, Sergio Perulán y Millapi, al cuadro de ganadores

El que está en un gran momento es Pablo Pranzoni, quien ganó cuatro de las últimas cinco fechas en la N2. En este caso, le sacó 41s1 a Alejandro Ávila, y 2m29s7 a Leandro Paulovich. Más atrás quedaron clasificados Marcos Battistuzzi, Maximiliano Fuentes y Mauricio Zuñiga.

En la N2L, Sergio Perulán volvió a cosechar un triunfo tras siete años. Navegado por su esposa, Virginia Liptak, le sacó 26s9 a Gabriel Morán. Tercero llegó Fernando Perulán, a 1m24s9. Completaron la divisional Juan Carlos Tecker y Luis Angeloni. El último -y único- triunfo de Perulán había sido el 20 de octubre de 2019, cuando ganó en Bajada del Agrio con un Renault 18 de la A7.

Con el Fiat Uno de la A2, Maximiliano Millapi consiguió su segundo triunfo del año, con una buena diferencia sobre Claudio Cribán. Tercero quedó Daniel Arias y cuarto Elías Inal. Nicolás Moreno había ganado la etapa del sábado pero terminó abandonando en la segunda especial del domingo.

Muchos accidentes y abandonos

Fue una prueba sumamente exigente y técnica, que dejó muchos abandonos por golpes de diversa consideración. En la A6 se golpearon David Abril y Mario Villanueva. En la RC5 abandonaron Miguel Radomich, Agustín Pérez, Luis Cairone y el local Juan Cruz Parada. Tieri y Lovagnini protagonizaron golpes fuertes en la A7.

Uno de los accidentes más importantes del sábado fue el de Jonatan Fuente, al punto que el auto no serviría más. Siguiendo con la N2, también volcó Nicolás Ochoa y abandonaron Marcelo Martínez, Mauricio Zuñiga y Oscar Angeloni. Pablo Lattanzio se pegó fuerte en la N2L, y tuvieron que abandonar Luis Angeloni y Miguel Huenulao. Por último, Elfi, Arias e Inal fueron los abandonos en la A2.

La carrera fue organizada por APPRyN Sur, con la colaboración de la Municipalidad de Añelo. La próxima fecha del rally neuquino (octava) tendrá lugar en Junín de los Andes, entre el 16 y el 18 de octubre.