Tagliafico criticó el formato del fútbol argentino: «Empezó a bajar la calidad»

Nicolás Tagliafico fue crítico con el formato y el nivel del fútbol argentino. (Foto: Clarín Fotografía)

Nicolás Tagliafico fue contundente a la hora de opinar sobre la actualidad del fútbol argentino y esbozó una crítica que no es habitual para un jugador de la Selección.

El lateral señaló que empezó a «perder el amor por el fútbol argentino» y agregó: «No sé si es porque siento que empezó a bajar un poco la calidad».

«Crecí con el Aperura-Clausura y 20 equipos. Hoy uno no se va dando cuenta y cómo se conectan, el Grupo A, el Grupo B…», continuó el defensor de 34 años.

🇦🇷🤔 ¿Nico Tagliafico sigue mirando fútbol argentino? ¿Tiene en sus planes volver a jugar acá? Esto nos respondía el lateral Campeón del Mundo. Mirá la nota completa: https://t.co/GgyicRh8y3 https://t.co/JcA5nd26gx — ClankJPV (@ClankJPV) October 8, 2026

«Ya voy a cumplir casi 10 años en Europa y fue todo casi siempre igual. Y hoy acá te encontrás que tenés un ganador de copa que juega contra el ganador de otra copa. Pasan estas cosas que hacen que se pierda un poco esa sensación de tener que pelearla para ganar un torneo«, agregó.

«Volver al fútbol argentino va un poco de la mano. Dejo la puerta abierta, va a depender mucho de los proyectos que haya acá y cómo funcione todo. Si vuelvo es para poder ayudar al club al que vaya, pero esa motivación todavía no la encuentro», concluyó.

Tagliafico juega en el Olympique Lyon de la Ligue 1 de Francia y tiene contrato hasta junio del 2027. En Argentina jugó en Banfield e Independiente. En la Selección fue campeón del mundo en Qatar 2022 y ganó las Copas Américas 2021 y 2024.