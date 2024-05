Tata Martino se refirió a la vuelva a la titularidad de Messi en el Inter Miami: «Somos optimistas»

Inter Miami, que contará con el regreso de Lionel Messi tras su ausencia, buscará retornar al camino del triunfo, este sábado, cuando reciba al DC United en el marco de la decimocuarta fecha de la Major League Soccer (MLS).

«Ayer entrenó bien, esperemos que hoy también. Lo definiremos (su presencia) después del entrenamiento. Somos optimistas«, respondió el Tata en la conferencia de prensa antes de cada entrenamiento.

Tras las declaraciones del entrenador todo indicaría que la vuelta de la Pulga podría darse este sábado cuando las Garzas reciban como local a DC United en el Estadio DRV PNK por la fecha 14 de la MLS.

Con el retorno del capitán de la Selección argentina, el que saldrá del equipo es Robert Taylor, por lo tanto Messi formará dupla de ataque con Luis Suárez, mientras que el paraguayo Matías

Rojas volverá al mediocampo para darle forma al sistema táctico 4-4-2 y abandonar el tridente.

Lionel Messi trains with the team ahead of Inter Miami’s clash against DC United.



Gerardo Martino confirmed he trained yesterday as well, but his upcoming participation will be determined after today’s session. pic.twitter.com/YLHkkDOXPO