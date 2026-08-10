Thiago Almada llegó a Argentina para sumarse a River: su primera práctica y cuándo debutaría

La revolución Thiago Almada ya está dando sus primeros pasos. El refuerzo estrella de River y del futbol argentino llegó al país en horas de la madrugada de este lunes junto a su familia y esta tarde tendrá su primer entrenamiento bajo las órdenes de Chacho Coudet.

Luego de realizarse la revisión médica en Europa, el futbolista de 25 años está en condiciones de sumarse a las prácticas en Ezeiza. En medio de una gran crisis donde acumula seis derrotas seguidas y ningún gol en el Clausura, River necesita con urgencia al actual jugador de la Selección Argentina.

#River 🔴 Thiago ALMADA llegó al país 4:30 AM, desde Madrid. Por la tarde protagonizará su primera práctica como futbolista de River Plate.



ℹ️ Eduardo Coudet ya tiene el noveno refuerzo. ¿Viajará a Bogotá?. pic.twitter.com/91SvMfMCoZ August 10, 2026

Por eso, Almada fue incluido en la lista de Copa Sudamericana y podría viajar a Colombia para visitar a Independiente Santa Fe. Pero Coudet bajó las expectativas sobre su debut en suelo cafetero: «Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones», sentenció.

El último partido oficial del atacante fue en el Mundial el 12 de julio. Ante Suiza y por los cuartos de final, ingresó en el arranque del tiempo extra ante Suiza. Tras este duelo, no volvió a sumar minutos en la Copa del Mundo.

Todo indica que el ex Vélez debutará con la camiseta del Millonario el domingo ante Argentinos Juniors, por la 5° fecha del Clausura, con la gran necesidad de sumar la primera victoria en el torneo local. En el Monumental, la figura podría sumar sus primeros minutos, para llegar con rodaje a la vuelta el próximo miércoles ante el equipo colombiano

La historia que compartió Almada en sus redes sociales.

Es el noveno refuerzo de River en un mercado de pases con una gran inversión. Se suma a Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán, Mauro Arambarri, Giovanni González, Tobías Andrada, Ángel Correa y Francisco Ortega.

Además, es la compra más cara de toda la historia del futbol argentino. El Millonario le pagó al Atlético Madrid un total de 20 millones de euros por la totalidad de su pase. El acuerdo contempla una cláusula de recompra a favor del Colchonero, que podrá recuperar al volante a partir de diciembre del 2027 mediante un desembolso de € 40.000.000.