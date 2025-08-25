Un dirigente de San Lorenzo estalló contra Marcelo Moretti: «A ver si me puede dar la cara»

San Lorenzo atraviesa días complejos luego de que se confirme el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia. En este contexto, un dirigente del Ciclón apuntó contra el mandatario y lo criticó sin piedad.

Este lunes por la mañana, Pablo García Lago se presentó en las instalaciones del conjunto de Boedo y anunció que «quiero tener una charla personal con Marcelo Moretti, tenemos que aclarar algunas cosas. Tiene que ver con el club y con un montón de cosas. Calculo que no va a haber quórum y vengo a ver si me puede dar la cara».

En ese sentido, no se guardó nada y disparó: «Quiero saber si efectivamente tiene los huevos de venir y dar la cara. Que me diga en la cara determinadas cosas que estuvo diciendo. Vine solo, no tengo ningún problema. Aproveché que no iba a haber nadie porque quería hablar solo con él», agregó.

MORETTI NO DEJÓ INGRESAR A UN DIRIGENTE



Pablo García Lago, ex vocal de San Lorenzo, llegó al club para encontrarse con Marcelo Moretti, pero no lo dejaron ingresar, a pesar de ser el único dirigente opositor presente en el estadio.



Como no pudo entrar por Perito Moreno

Antes de finalizar, dejó en claro que «le está haciendo un daño muy grande a San Lorenzo y quiero aclarar algunas cositas con él. Quiero que repita cosas que anduvo repitiendo por ahí, cosas personales que quedan entre él y yo».

Y concluyó: «Es insostenible el día a día en San Lorenzo. Depende de él, tiene que dar un paso al costado, se tiene que ir. No puede seguir en San Lorenzo. Está mi renuncia a disposición. Si se vienen conmigo siete u ocho personas no tengo ningún problema en presentar la renuncia hoy».

Marcelo Moretti estuvo en la práctica de San Lorenzo

La semana pasada, el presidente del Ciclón se presentó en la práctica del plantel profesional. Moretti mantuvo una charla con el entrenador del Ciclón, Damián Ayude, luego se reunió con algunos empleados del club y finalmente se retiró del predio. Su visita habría durado alrededor de una hora.

La presencia del mandamás en la práctica a puertas cerradas habría generado un fuerte repudio de los socios que se autoconvocaron en las puertas del club. Mientras que sectores de la oposición anunciaron que asistirán a la sede de Avenida La Plata para rechazar la vuelta de Moretti al Cuervo este viernes desde las 19, según informó el medio Doble Amarilla.