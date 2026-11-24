La actividad financiera en la Argentina retomó este martes 24 de noviembre con una marcada presión sobre el frente cambiario, tras el feriado nacional del lunes. El dólar mayorista abrió en $1.586, prolongando la dinámica alcista de la semana pasada, en la que escaló un 2,4% y tocó un máximo nominal de $1.580 en el cierre previo al receso.

El médio Ámbito Financieron mencionó que en el segmento minorista, la divisa se ubica a $1.605 para la venta en el Banco Nación (por encima de los $1.595 del cierre anterior), mientras que en el circuito paralelo el dólar blue permanece en $1.675.

Los detalles por la brecha cambiaria, reservas y el freno en las compras del BCRA

La suba de los dólares financieros empujó la brecha frente al tipo de cambio oficial mayorista por encima del 13%, un nivel que no se veía desde abril de 2025 y que vuelve a encender señales de alerta sobre la estabilidad cambiaria en el tramo final del año.

La atención de los operadores se concentra en la pulseada entre una mayor demanda de divisas y una menor presencia vendedora, en un escenario donde las cotizaciones financieras también muestran movimientos firmes, con el contado con liquidación (CCL) en torno a los $1.745,87 y el MEP rondando los $1.695,87.

Las tasas de los bancos nacionales se actualizaron.

En paralelo, el Banco Central (BCRA) cortó antes del fin de semana largo una racha de cuatro ruedas consecutivas con saldo comprador y cerró la última jornada sin intervenir en el mercado de cambios, pese a un volumen operado de US$ 599,6 millones.

En el balance de la semana previa el Central sumó US$121 millones y en lo que va de noviembre acumula compras por US$344 millones. Las reservas internacionales, en tanto, terminaron en US$49.362 millones, tras anotar una caída diaria de US$81 millones.

Bonos en baja, riesgo país arriba de los 1.000 puntos y qué mira el mercado

El clima de cautela también golpeó con fuerza a la deuda soberana. En la última rueda local, los bonos Globales y Bonares cedieron un 4,6% en promedio y acumularon una baja cercana al 7% a lo largo de la semana. Ese retroceso llevó al riesgo país medido por JP Morgan a subir 135 unidades hasta los 1.070 puntos básicos, su registro más alto en unos 13 meses.

Durante el feriado local del lunes un rebote de los títulos en Wall Street moderó el indicador hasta los 1.027 puntos básicos.

Detrás de la volatilidad financiera conviven factores externos y locales. Por un lado, pesan las dudas sobre el ritmo de acumulación de reservas del BCRA y las necesidades de financiamiento del Gobierno de cara a 2027, junto con la incertidumbre política ante el horizonte electoral presidencial. En el plano internacional, los inversores también siguen de cerca los movimientos del dólar global y la dinámica de Wall Street.

Para el resto de la jornada de este martes, el mercado financiero pondrá la lupa en tres variables clave: la evolución de la oferta y la demanda en la plaza cambiaria, la eventual reaparición compradora del Banco Central y la capacidad de los bonos soberanos para sostener el rebote o retomar la presión vendedora.