Gallardo aparece como candidato para reemplazar a Bielsa tras la eliminación de Uruguay : «Hay chances»

La temprana eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 ya empezó a generar movimientos en torno al futuro del seleccionado. Luego de la derrota ante España y el cierre del ciclo de Marcelo Bielsa, Marcelo Gallardo comenzó a tomar fuerza como uno de los principales candidatos para convertirse en el próximo entrenador de la Celeste.

En ese sentido, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) reconocieron que «hay chances» de avanzar por el ex entrenador de River, según informó el periodista Germán García Grova. Por el momento no existe una negociación formal ni una decisión tomada.

La salida de Bielsa ya estaba prevista desde antes del torneo. Semanas atrás, el propio entrenador argentino había confirmado que su vínculo con la AUF finalizaría una vez terminada la Copa del Mundo, por lo que la eliminación aceleró el inicio de la búsqueda de un reemplazante.

En ese escenario apareció el nombre de Gallardo, que actualmente se encuentra sin club tras su último paso por River, donde no logró conseguir los resultados esperados durante su regreso al banco del Millonario. Aun así, continúa siendo uno de los entrenadores más reconocidos del continente.

En caso de concretarse, sería la primera experiencia del «Muñeco» al frente de una selección mayor. Además, Uruguay no sería un destino desconocido para él: su primera experiencia como entrenador fue en Nacional entre 2011 y 2012, donde consiguió el campeonato uruguayo.

Por ahora no hubo avances oficiales, pero el nombre de Gallardo ya empezó a instalarse como una alternativa concreta para abrir una nueva etapa en la selección uruguaya.