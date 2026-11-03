Asignaciones familiares ANSES en noviembre 2026: cuándo paga según el DNI
ANSES confirmó las fechas de pago para la AUH, el SUAF y las jubilaciones en noviembre 2026, aplicando el 1,93% de movilidad mensual. Conocé el calendario completo por DNI, los requisitos de cobro y los valores netos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema integral de liquidaciones para noviembre 2026, incorporando el incremento regulatorio del 1,93% fundamentado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre que difundió INDEC, el cual sitúa el valor general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE).
Este cronograma, que postergó su inicio habitual hacia el miércoles 11 de noviembre 2026 a raíz de las jornadas no laborables vinculadas a la visita pastoral del papa León XIV, articula desembolsos progresivos en las ventanillas bancarias de todo el país, conviviendo con la acreditación de la jubilación mínima y exigiendo a los titulares la verificación de antecedentes sanitarios y escolares para sostener la continuidad de los derechos sociales.
Calendario de pagos ANSES noviembre 2026: fechas de cobro por DNI para AUH y AUE
El cronograma operativo de transferencias bancarias se desplegará de acuerdo con la terminación del documento de identidad de cada beneficiario:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE):
- DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre 2026 (sin actividad el lunes 23 por feriado).
- DNI terminados en 9: miércoles 25 de noviembre 2026.
Asignaciones de Pago Único y Maternidad:
- Disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre 2026.
Requisitos de AUH ANSES: controles de salud, vacunas y asistencia escolar obligatoria
Para mantener el derecho a la prestación y evitar suspensiones imprevistas, los titulares deben cumplir pautas socioeducativas rigurosas:
- Condición sociolaboral: la cobertura alcanza a progenitores desocupados, trabajadores informales sin aportes, personal del régimen de casas particulares o contribuyentes del Monotributo Social.
- Residencia y nacionalidad: tanto los adultos responsables como los menores deben ser argentinos nativos o acreditar un período mínimo de dos años de residencia legal ininterrumpida en el país.
- Tope de edad y estado civil: los hijos deben ser solteros y menores de 18 años, condición etaria que no rige para los hijos con discapacidad.
- Certificación médica y escolar: resulta indispensable acreditar el cumplimiento del esquema de vacunación oficial, la realización de las revisiones pediátricas anuales y la concurrencia regular a establecimientos educativos oficiales mediante el Formulario Libreta PS 1.47 en la plataforma Mi ANSES, trámite que además habilita el desembolso acumulado del 20% retenido durante el año previo.
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