Gonzalo Montiel se lesionó y es baja vs Gimnasia: ¿Llega al Superclásico?

River atraviesa un momento muy delicado. En medio de las elecciones a presidente, que serán este sábado, el Millonario se prepara para un partido clave frente a Gimnasia. Tras quedar eliminado de la Copa Argentina, al equipo de Gallardo solo le quedan dos vías para clasificar a la Copa Libertadores: estar entre los 3 primeros de la tabla anual o salir campeón del Clausura.

Para este choque trascendental, en un Monumental caliente, el Muñeco ya tiene una baja confirmada: Gonzalo Montiel. Al lateral campeón del mundo le hicieron estudios, luego de un golpe en la práctica del miércoles, que arrojaron un esguince de rodilla derecha.

La preocupación del Millonario no es solo para este domingo: es muy difícil que llegue en buenas condiciones para el Superclásico del 9 de noviembre en La Bombonera.

A pesar de no ser una lesión de gravedad, la recuperación suele demandar un puñado de semanas y solo faltan 9 días para un nuevo Boca vs River. El cuerpo médico todavía no lo descarta, ya que evaluará día a día su situación y tomará una decisión más adelante.

Fabricio Bustos o Milton Casco se pelean su lugar. Ambos no han respondido de buena manera cuando les tocó ingresar, pero Gallardo espera que le den un salto de calidad al equipo.

Gallardo no decide el equipo

En una de las semanas más complicadas de Marcelo Gallardo al mando de River, el Muñeco prepara el equipo para un partido caliente. El próximo domingo, el Millonario regresará al Monumental y los hinchas riverplatenses hablarán y demostrarán su fastidio tras un nuevo fracaso.

Con este panorama, el DT piensa un 11 con futbolistas que estén preparados para este clima. Las mayores dudas del entrenador pasan por el mediocampo, ya que las tres opciones no están rindiendo al nivel esperado. Se trata de Enzo Pérez, Juan Portillo y Kevin Castaño. Dos serán titulares. El capitán pica en punta por su trayectoria y experiencia, a pesar de no saltar a la cancha hace más de un mes.

Aunque será un encuentro muy caliente, parece haber lugar para la sorpresa. El juvenil Cristian Jaime podría tener su primera titularidad frente al Lobo platense. Su ingreso contra Independiente Rivadavia gustó y entraría por Nacho Fernández, uno de los preferidos de Gallardo pero de los principales apuntados por el hincha. Quien parece tener un lugar asegurado es Juan Fernando Quintero, que con un nivel regular, es de los pocos «salvados» por la crítica.

Arriba, la duda es quién acompañará a Maxi Salas, tras la lesión de Sebastián Driussi. Su reemplazante sería Facundo Colidio. El ex Tigre le ganaría la pulseada a Miguel Borja y estaría desde el arranque.

La posible formación: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.