Gorosito vuelve a San Lorenzo tras 22 años: reemplazará a Gustavo Álvarez como director técnico

San Lorenzo anunció este viernes el regreso de Néstor “Pipo” Gorosito como director técnico, una noticia que venía circulando con fuerza en el mundo azulgrana. El entrenador vuelve al club después de 22 años para ocupar el lugar que dejó vacante Gustavo Álvarez, quien se alejó de manera sorpresiva al inicio de la pretemporada por diferencias con la nueva dirigencia.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del club, donde difundieron un video especial: imágenes de los goles de Gorosito como futbolista, acompañadas por frases suyas y el tema de Los Piojos con el eslogan “No te sorprenda volverme a ver”.

El debut de Pipo Gorosito y los desafíos inmediatos

El plantel de San Lorenzo ya comenzó la pretemporada y se espera que Gorosito se sume en los próximos días para ponerse al frente del equipo. Su estreno oficial como DT ya tiene fecha y horario: será el viernes 17 de julio a las 18.45 ante Deportivo Riestra por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

El flamante entrenador tendrá la tarea de potenciar el plantel en el actual mercado de pases, aunque deberá lidiar con la posible salida de una pieza clave: Johan Romaña tiene un acuerdo avanzado para ser transferido a León de México en los próximos días.

Néstor Gorosito firmó contrato con San Lorenzo hasta el 30 de junio de 2027. El DT, identificado con los colores azulgranas, buscará llevar al club lo más alto posible en medio de una severa crisis económica e institucional.

Su cuerpo técnico estará compuesto por Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti, como ayudantes de campo, y Sebastián Somoza a cargo de la preparación física.

El DT, una figura históricamente ligada al club en su etapa de futbolista, tuvo su primer ciclo en Boedo en el inicio de su carrera como entrenador. Fue en la temporada 2003-2004, después de un primer paso por Nueva Chicago, con un subcampeonato en el Apertura 03, detrás del Boca de Carlos Bianchi.

La llegada de Pipo se produjo después de la frustrada negociación con el vasco Iker Muniain, quien había acordado su vinculación pero finalmente no pudo asumir porque su licencia de DT no homologada para el fútbol argentino.